Por qué Elon Musk o Jeff Bezos parecen más jóvenes cuanto más dinero tienen

Han creado y lideran tecnológicas con millones de usuarios, en constante innovación y en las que han tomado decisiones de todo tipo. Un trabajo arduo que exige tiempo y pasión. Y eso no les ha hecho perder el pelo o masa muscular. Todo lo contrario: con el tiempo los vemos más atractivos, robustos, siguiendo cánones de belleza normativos en la masculinidad occidental. El tiempo no pasa por Elon Musk (que tiene más pelo que hace casi dos décadas), Jeff Bezos (rapado y con unos brazos que parecen columnas) o Jack Dorsey (hijo del punk hace 20 años y hoy adaptado a la estética de leñador).

Años 90. Cada uno por su lado y en momentos distintos de la década, Musk (nacido en 1971) y Bezos (1964) inician su camino de éxito en el mundo de la tecnología. El primero, con Zip2, un servicio de alojamiento y mantenimiento de webs, y X.com, una compañía de pagos que más tarde se convertiría en PayPal. El segundo, con la librería Amazon. Entonces, a ambos les faltaba pelo; hoy, Musk luce un corte contemporáneo que lleva varios años manteniendo y Bezos se ha rapado y puede presumir de daddy en Instagram.

Seems obvious that intelligent robots from the future have replaced @bezos with one of their own to orchestrate their own creation. pic.twitter.com/T18iHU3EK8