El Govern dice que ha tomado medidas contra la saturación pero el modelo no se cambia “de un día para otro”

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, ha defendido este lunes que el Ejecutivo ha tomado medidas contra la saturación turística, como la congelación de plazas, pero ha insistido en que el modelo no se cambia “de un día para otro”.

En respuesta a las preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha comparecido acompañado por el conseller de Fondos Europeos, Miquel Company, el portavoz del Govern ha recalcado que es necesario dejar “recorrido de unos años” a estas políticas para poder analizar sus efectos.

Preguntado por la masificación, Negueruela ha incidido en que este verano ha habido “una afluencia muy importante” de turistas, “prácticamente la misma que en 2019”, lo que provoca “esta sensación”. Sin embargo, ha sostenido que se han adoptado “medidas importantes en esta Comunidad” pactadas entre los socios de gobierno, y que sus efectos no se despliegan completamente “de un verano a otro”.

El conseller ha insistido reiteradamente en la congelación de plazas y ha subrayado que serán los Consells “quienes tengan que decidir qué sucede con estas plazas”. Además, la transacción de plazas mediante la modalidad del 2x1 “es una reducción”.

“Está claro que de un día para otro no reduciremos la potencia que tienen nuestras islas en plazas”, ha dicho Negueruela, que ha asegurado que de no haber tomado esta medida, Balears habría tenido “todavía más personas” en los meses de julio y agosto. Asimismo ha recalcado que en su momento se escucharon “muchas voces críticas” a la congelación de plazas pero “estos días algunos están diciendo que a lo mejor no estaba tan mal”.

Igualmente Negueruela se ha referido a la regulación del turismo de cruceros o la protección de reservas naturales como otras actuaciones del Govern para cambiar el modelo.