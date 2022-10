El Govern destina la ecotasa al tren de Llevant, a facilitar el acceso a la vivienda y a la Facultad de Ciencias

El Govern destinará el próximo año 2023 fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) al impulso de las obras del tren de Llevant, a facilitar el acceso a la vivienda en Balears o la Facultad de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El turismo y la construcción acentúan la imparable erosión de las playas de Balears

Saber más

Estos son algunos de los 27 proyectos que la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (CITS) ha aprobado este viernes para ser financiados con 138,3 millones de euros que provienen de la recaudación de esta tasa.

Los proyectos han sido detallados este viernes, en una rueda de prensa, por parte del presidente de la Comisión y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.

Desde el Govern han asegurado que todos los proyectos aprobados cumplen con los objetivos fijados y marcados en la ley que regula el impuesto y se enmarcan dentro de las prioridades establecidas en el Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2023, aprobado el pasado julio y que contiene las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones Illes Balears 2030.

Así, el Plan anual de Impulso de Turismo Sostenible ha priorizado los proyectos relacionados con el Plan Estratégico de Inversiones, como son: la mitigación y adaptación al cambio climático; el acceso a la vivienda; la economía azul sostenible, biodiversidad marina y ciencias del mar; la biomedicina y ciencias de la salud; la movilidad sostenible; la economía circular o proyectos de R+D+Y.

Vivienda, agua, diversificación y movilidad

El conseller Negueruela ha detallado las cuatro líneas principales de actuación que se abordarán en esta convocatoria del ITS. Para proyectos relacionados con el agua y medio ambiente se destinarán 47,8 millones de euros, lo que supone el 52% del total de las actuaciones.

En materia de movilidad sostenible, el Govern destinará 30 millones a impulsar las obras del tren de Llevant y la movilidad con energías limpias (hidrógeno).

Además, se destinarán 30,36 millones de euros a facilitar el acceso a la vivienda dado que, según el Govern, “es una de las principales externalidades del turismo y eso exige actuar contra el impacto que tiene sobre los precios”.

Finalmente, la cuarta línea de actuación principal será la diversificación económica, con proyectos como la Facultad de Ciencias de la UIB, que contará con 13,38 millones, así como ayudas a la innovación y la economía circular, a las que se destinarán otros 9 millones.

Solucionar las externalidades del turismo

Negueruela ha mostrado su satisfacción tras la aprobación del Plan Anual y ha asegurado que es “un día importante” para Balears porque “gracias al ITS las islas pueden afrontar mejor y solucionar las externalidades provocadas por el turismo”. En esta línea, ha valorado el reparto que se ha hecho de la recaudación total del impuesto: “Se ha hecho una apuesta clara por el ciclo del agua, el medio ambiente y la movilidad sostenible, así como por diversificación económica, con importantes inversiones en todas las islas”.

Por su parte, Rosario Sánchez ha manifestado su satisfacción por el resultado de la convocatoria y ha destacado que se cumple con el plan de acción fijado, alineado con el Plan de Inversiones Illes Balears 2030. Además, la consellera ha recordado que el ITS es una parte muy importante a la hora de consolidar inversiones estructurales para Balears.

Distribución por islas

Entre los 27 proyectos nuevos, hay 14 que prevén inversiones en todas las islas, por un importe total de más de 72 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar las inversiones directas en cada una de las cuatro islas, que se distribuirán de la siguiente manera: 46,7 millones de euros para Mallorca, con ocho proyectos propios; 10,2 millones para Menorca, con tres proyectos propios; 6,67 millones para Eivissa, con cuatro proyectos propios; y 1,25 millones para Formentera, con un proyecto propio.

Si se suman los importes de los proyectos propios y de los proyectos para varias o todas islas, la inversión por islas destinada a proyectos nuevos es la siguiente: Mallorca, con inversión de 99,18 millones de euros; Menorca, 18,98 millones de euros; Eivissa, 17,78 millones de euros; y Formentera, 2,39 millones de euros.

Tras la comisión, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha expresado su satisfacción “por poder volver a contar con los recursos que genera el ITS Sostenible y destinarlos a inversiones con fines ambientales, sociales y para reducir el impacto de la huella turística en toda la isla”.

Por su parte, el Consell de Menorca se ha abstenido en la votación al no incluirse la totalidad del proyecto 'Menorca Aigua: Projecte de modernització de la infraestructura hidràulica de Menorca'. No obstante, la presidenta insular, Susana Mora, ha anunciado que “a pesar de no tener competencias en esta materia, el Consell aportará fondos para sacar adelante los proyectos incluidos”.

Comisión de impulso de turismo sostenible

La Comisión de Impulso del Turismo Sostenible está integrada por representantes del Govern, de los consells insulares, de la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib), de los agentes sociales y económicos, de la Universitat de les Illes Balears, del Consejo Agrario Interinsular y de entidades sociales, culturales y medioambientales.

Negueruela ha destacado que los proyectos a financiar con la recaudación se han aprobado por “una amplia” mayoría de los miembros de la Comisión. Concretamente, la propuesta ha contado con 16 votos a favor, tres abstenciones (GOB, Consell de Menorca y Amics de la Terra) y uno en contra (Consell de Ibiza). “No era necesario politizar la votación”, ha dicho en referencia al Consell de Ibiza. La decisión se elevará al próximo Consell de Govern para que sea ratificada.