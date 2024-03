Més de 2.000 assistents ja han pogut fer entrevistes de feina al Mes de l'Ocupació de PalmaActiva

Més de 2.000 persones ja han assistit al Mes de l’Ocupació de PalmaActiva per realitzar entrevistes de treball durant les tres primeres setmanes de l’esdeveniment. A aquesta iniciativa, que té lloc a la seu de PalmaActiva, hi participen 38 empreses que ofereixen 1.353 llocs de treball. Per poder acudir a les entrevistes és necessari realitzar una inscripció prèvia.

Lupe Ferrer, regidora d'Economia i Comerç, destaca que per a l’equip de Govern donar suport a la contractació de personal és fonamental: “Amb aquestes jornades cream sinergies entre les empreses que cerquen personal i persones en recerca de feina”.

Les empreses que han participat aquesta darrera setmana han estat Jet2, Prosegur, Proa Group, Click&Rent, Sixt Rent a Car, Norauto, Record Go i Globalia/GroundForce Espanya.

La setmana vinent participen al Més de l’Ocupació Hipotels, Puro Group, Allsun Hotels, Resorts Mallorca Hotels International, Blau Hotels, BQ Hotels, Arabella Hotels, RIU Hotels i TUI.

Dilluns 4

Hipotels: cambrer/a, netejador/a, cap de partida, ajudant de cambrer/a, ajudant de cuina, vigilant/a de seguretat, conserge, cuiner/a, cap de secció, cap de sala, mantenidor/a d’edificis i pintor/a.

cambrer/a, netejador/a, cap de partida, ajudant de cambrer/a, ajudant de cuina, vigilant/a de seguretat, conserge, cuiner/a, cap de secció, cap de sala, mantenidor/a d’edificis i pintor/a. Puro Group : ajudant de cambrer/a, ajudant de cuina, barman, cambrer/a, cambrer/a de pisos i recepcionista.

: ajudant de cambrer/a, ajudant de cuina, barman, cambrer/a, cambrer/a de pisos i recepcionista. Inscripció: https://mesocupacio.palmaactiva.com/calendario/4-marzo/

Dimarts 5

Allsun Hotels : cambrer/a, cambrer/a de pisos, recepcionista, cap de sala, cuiner/a i mantenidor/a d’edificis.

: cambrer/a, cambrer/a de pisos, recepcionista, cap de sala, cuiner/a i mantenidor/a d’edificis. Resorts Mallorca Hotels International : cambrer/a, cap de partida, cambrer/a de pisos.

: cambrer/a, cap de partida, cambrer/a de pisos. Inscripció: https://mesocupacio.palmaactiva.com/calendario/5-marzo/

Dijous 7

Blau Hotels : Ajudant /a de cambrer, ajudant /a de cuina, recepcionista d’hotel, mantenidor/a d’edificis, cambrer/a i cambrer/a de pisos.

: Ajudant /a de cambrer, ajudant /a de cuina, recepcionista d’hotel, mantenidor/a d’edificis, cambrer/a i cambrer/a de pisos. BQ Hotels : cap de partida, cuiner/a, cambrer/a, mantenidor/a d’edificis, ajudant/a de cuina, ajudant/a de cambrer/a i netejador/a.

: cap de partida, cuiner/a, cambrer/a, mantenidor/a d’edificis, ajudant/a de cuina, ajudant/a de cambrer/a i netejador/a. Arabella Hotels : cambrer/a, cambrer/a de pisos, cap de partida, cuiner/a, electricista, jardiner/a, netejador/a, recepcionista, socorrista, ajudant de cambrer/a, ajudant/a de cuina i cap de sala.

: cambrer/a, cambrer/a de pisos, cap de partida, cuiner/a, electricista, jardiner/a, netejador/a, recepcionista, socorrista, ajudant de cambrer/a, ajudant/a de cuina i cap de sala. Inscripció: https://mesocupacio.palmaactiva.com/calendario/7-marzo/

Divendres 8

RIU Hotels : ajudant de cambrer/a, cuiner/a, cambrer/a, cap de partida, cambrer/a de pisos, socorrista, cap de sala, recepcionista, netejador/a i mosso/a.

: ajudant de cambrer/a, cuiner/a, cambrer/a, cap de partida, cambrer/a de pisos, socorrista, cap de sala, recepcionista, netejador/a i mosso/a. TUI : Guia de turisme, teleoperador/a

: Guia de turisme, teleoperador/a Inscripció: https://mesocupacio.palmaactiva.com/calendario/8-marzo/

Més informació: https://mesocupacio.palmaactiva.net/