Més de 2.800 assistents ja han pogut fer entrevistes de feina al Mes de l'Ocupació de PalmaActiva

Més de 2.800 persones ja han assistit al Mes de l’Ocupació de PalmaActiva per realitzar entrevistes de treball durant les quatre primeres setmanes de l’esdeveniment. A aquesta iniciativa, que té lloc a la seu de PalmaActiva, hi participen 38 empreses que ofereixen 1.353 llocs de treball. Per poder acudir a les entrevistes és necessari realitzar una inscripció prèvia.

Lupe Ferrer, regidora d'Economia i Comerç, destaca que les empreses que estan participant “ens han transmès que el Mes de l’Ocupació els resulta molt profitós, a data d’avui tenim una valoració superior al 9.5 sobre 10 de l’esdeveniment”.

La presidenta de PalmaActiva també destaca: “Les persones que venen a fer entrevistes agraeixen especialment l'oportunitat de parlar durant uns minuts amb els responsables d’RH per posar en valor tot el que saben i poden oferir i manifestar el seu interès i motivació pel lloc de feina; això és una cosa que no poden fer quan opten a aquests mateixos llocs a través de les pàgines web o de plataformes d'internet”.

Les empreses que han participat aquesta darrera setmana han estat Hipotels, Puro Group, Allsun Hotels, Resorts Mallorca Hotels International, Blau Hotels, BQ Hotels, Arabella Hotels, RIU Hotels i TUI.

La setmana vinent participen al Més de l’Ocupació Primark, MediaMarkt, Juaneda Hospitales, DomusVi, Mutua Balear, McDonald’s, Innovation Strategies i Zafiro Hotels.

Més informació: https://mesocupacio.palmaactiva.net/