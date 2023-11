El Parlament insta al Govern a elaborar nuevos planes de fosas pero rechaza promover investigaciones memorialistas

El Parlament ha aprobado parcialmente una moción en la que se insta al Govern a elaborar nuevos planes de fosas, además de retomar el IV Plan de fosas y memoria, pero ha rechazado un punto en el que se pedía promover planes de investigación y divulgación de la memoria histórica de Balears, entre otras cuestiones.

De los 18 puntos de los que constaba la iniciativa defendida por el diputado del PSIB Omar Lamín, se han aprobado 12 y han quedado rechazados los otros seis restantes.

Los apartados que han obtenido luz verde de la Cámara autonómica han contado el voto afirmativo de los diputados de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Grupo Mixto y el diputado no adscrito y ex de Vox, Francisco Cardona, mientras que Vox ha votado en contra. Por el contrario, los puntos rechazados han tenido los votos en contra de PP, Vox y Cardona, frente a los votos a favor de PSIB, MÉS y Grupo Mixto.

En los puntos que sí han sido aprobados, además de las cuestiones ya mencionadas, el Parlament pide que la memoria democrática impulse medidas restaurativas, preventivas o de otra naturaleza que sigan el derecho internacional.

También se insta al Govern a dar continuidad a las políticas públicas de memoria democrática, destinadas a garantizar la reparación y el reconocimiento de las personas que sufrieron la represión franquista y durante la Guerra Civil; o que el Govern colabore con administraciones públicas o entidades privadas para elaborar un censo de personas desaparecidas y sus familiares, con su identificación.

Por otro lado, se pide al Govern reunir, de urgencia, la comisión técnica de personas desaparecidas y la comisión técnica de memoria y reconocimientos democráticos, que el Govern vele por el conocimiento y la difusión de la historia de Baleares durante la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor del Estatut d'Autonomia.

Del mismo modo, se pide reiterar el apoyo y reconocimiento a las familias de las víctimas del franquismo, como colectivo objeto de violaciones de los derechos humanos o que se impulse, junto con las entidades memorialistas y las familias de las víctimas; actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas, además de fomentar la actividad de las entidades memorialistas y de las asociaciones de víctimas.

El Parlament también reclama que el Govern mantenga el canal de comunicación con las víctimas y familiares a través del servicio de memoria democrática, así como el protocolo para la recogida de muestras de ADN y el mantenimiento del apoyo psicosocial a los familiares o que se garantice que los espacios de convivencia, sean espacios para la cultura democrática y la concordia, así como reconocer la labor de las entidades memorialistas.

En los puntos que han recibido el rechazo de la mayoría del Parlament, se hacía referencia a la necesidad de continuar y extender las políticas de memoria democrática en un sentido amplio, seguir impulsando la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Personas Desaparecidas.

Así, se ha rechazado que el Parlament promueva proyectos de investigación y divulgación para avanzar en el estudio y el conocimiento científico de la memoria democrática de Baleares o a señalizar de manera rigurosa y pedagógica los espacios en los que hayan sucedido hechos de relevancia histórica y memorialista.

También se ha rehusado el punto que pedía al Govern continuar con la divulgación de la memoria democrática en los centros escolares, tales como promover la inclusión de contenidos y actividades curriculares, obras de teatro o planes de actualización científica para el profesorado.

Igualmente, se ha declinado que el Govern apueste por el título propio de especialista universitario en Políticas e Investigación en Justicia de la Transición y Memoria Democrática, que se ha llevado a cabo en colaboración con la Universitat de les Illes Balears.

Durante su intervención parlamentaria, Lamín ha defendido que cuando “un pueblo no conoce su historia esta condenado a repetirla” y que “un pueblo sin memoria es un pueblo perdido” y lo ha relacionado con “el horror” que se vive en estos días en Oriente Medio y la Franja de Gaza.

El diputado socialista ha aseverado que con el desarrollo de las políticas de memoria democrática en Balears prevalece “la verdad, la justicia y el deber de memoria”, para ser un pueblo “capaz de gestionar su pasado común y tener un futuro de paz y convivencia política”.

“Ninguna democracia se puede construir sobre los pactos del silencio y el pacto del PP con Vox dinamita todos los consensos al pretender fulminar la Ley de Memoria Democrática, una norma que se aprobó con más de 100 enmiendas del PP”, ha alegado.

Lamín también ha criticado que el Govern “recorte” los presupuestos en materia de memoria de manera “significativa” o que no se haya hecho ningún acto de recuerdo a las víctimas, por lo que ha solicitado el apoyo del PP a la moción para “revertir la ruta involucionista” y “reafirmar su compromiso con los derechos humanos”.