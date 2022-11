Balears reclama en la COP27 más recursos para adaptar los territorios insulares al cambio climático

El director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, y la técnica de servicio de Cambio Climático y Atmósfera de Govern, Jinámar Tomás, han defendido este miércoles, en el marco de la Cumbre Mundial por el Clima (COP27), la necesidad “urgente” que tienen los territorios insulares de recibir más recursos para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global.

El turismo y la construcción acentúan la imparable erosión de las playas de Balears

Saber más

Durante la cumbre, que se está celebrando en Sharm el-Sheij, en Egipto, el Ejecutivo balear ha expuesto que Balears, como todo el Mediterráneo occidental, será de los lugares donde más impacto tendrán los efectos del cambio climático y, por ello, la planificación en materia de adaptación es “capital” en esta década.

El director general de Energía y Cambio Climático ha remarcado que “es de vital importancia seguir destinando recursos a los territorios insulares, que serán los primeros afectados”. “Nuestras costas ya lo están sufriendo, y si no aceleramos proyectos de adaptación, las consecuencias económico-sociales se harán evidentes en los próximos años”, ha añadido.

Malagrava ha incidido en el hecho de que “por primera vez se destinarán recursos propios del presupuesto autonómico a ayudar a los municipios de Balears a hacer proyectos de adaptación; concretamente 1,4 millones de euros”. Así, ha considerado que la adaptación al cambio climático “ha de ser la política principal de la próxima década: hablamos de protegernos de sus efectos, que ya están aquí e irán a más, a pesar de que podamos mitigarlos. Se trata de un tema de salud”.

Durante el panel 'Proyección para la adaptación al cambio climático: vulnerabilidad y zonas de inundación como herramienta para la adaptación', Jinámar Tomás ha presentado los resultados de PIMA Adapta Costas Illes Balears, un estudio de cómo afectaría la subida del nivel del mar a las costas arenosas de Balears en varios escenarios en los años 2050 y 2100. Este cuenta con un visor cartográfico de impactos en la costa por el cambio climático, que permite mejorar los mapas de los riesgos existentes en Balears actualmente al incorporar la perspectiva climática.

Por otro lado, la visualización de la problemática que afectará la costa de las Islas dio pie a la puesta en marcha de LIFE Adapt Cala Millor, un proyecto de gobernanza que ha recibido el apoyo de la Comisión Europea para asegurar el consenso en la toma de decisiones respecto de cómo adaptar una playa urbana a los efectos del cambio climático.

En este sentido, Tomás ha aseverado que “la comunidad científica mejora día a día la calidad de los estudios que demuestran que la vulnerabilidad de Balears ante el cambio climático es un hecho”. “La mejora de nuestra resiliencia debe enfocar los esfuerzos a los sectores más afectados, entre los cuales se encuentra nuestra costa, dada la inminente subida del nivel de la mar. No actuar no es una opción, porque supone perder la mayor parte de nuestras playas urbanas: donde no hay espacio para que la playa retroceda, el mar ocupará el espacio que ahora tiene la arena”, ha indicado.

A su juicio, las soluciones que se adopten deben hacerse con un elevado consenso social, ya que suponen un gran coste y determinarán el futuro del sector económico más importante. “El proyecto LIFE Adapt Cala Millor será pionero en Europa al reunir el sector turístico, la comunidad científica y los diferentes agentes institucionales, así como la sociedad civil, al asegurar el futuro de una playa urbana cómo es la de Cala Millor”, ha destacado.

Finalmente, Tomás ha afirmado que “la COP debería ser un espacio de intercambio de estas soluciones pioneras para que se puedan repetir, no sólo en nuestro ámbito regional, sino en otros lugares similares en las Islas”. “Venir aquí es una oportunidad para seguir colaborando con otras entidades y regiones hacia una necesaria resiliencia”, ha concluido.