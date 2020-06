Acuchilladas tres personas en el centro de Glasgow

Tres personas han sido acuchilladas en un hotel del centro de Glasgow (Escocia) por un atacante que ha sido abatido por la Policía escocesa, informaron este viernes las autoridades de este cuerpo de seguridad. Al parecer entre las personas acuchilladas hay agentes de policía, según han comunicado en redes sociales fuentes de la investigación.

We are aware of reports a police officer has been stabbed in an incident in #Glasgow city centre. Our officials are in attendance to provide all necessary support. Please allow our collages the space to do their jobs. Further updates will be provided when we are able to do so.