Acusan a la NBC de vetar el reportaje que destapó el caso Weinstein

El caso Weinstein vuelve a ser noticia. Esta vez por la historia que hay detrás de la publicación del reportaje sobre los abusos del todopoderoso productor estadounidense. Según uno de los exproductores vinculados con la historia, la pieza firmada por el periodista Ronan Farrow acabó publicada en las páginas de la revista The New Yorker después de que la cadena NBC decidiera vetar su publicación.

Rich McHugh, el exproductor de la cadena estadounidense que trabajó mano a mano con Farrow en la información sobre el caso, denuncia en el diario The New York Times que la NBC trató de frenar el trabajo del periodista. Según McHugh, NBC se "resistía" a publicar el resultado de ocho meses de investigación y parecía que ya no estaban interesados en la historia de los abusos de Harvey Weinstein.

"Tres días antes de que Ronan y yo viajáramos a Los Ángeles para entrevistar a una mujer con una acusación de violación creíble contra Harvey Weinstein, se me ordenó que parase, que no podía entrevistar a esa mujer", relata el exproductor. Fue en ese momento cuando la cadena le dijo que tenían que "dejar de lado la historia por completo".

Aunque McHugh no sabe quién fue el responsable directo de vetar la historia de Weinstein, asegura que con la decisión de paralizar el reportaje la NBC estaba "matando la historia de Harvey Weinstein". "Fue una violación masiva de la integridad periodística", defiende.

La NBC ha negado que tratase de vetar la historia. Según la cadena, se avisó directamente a periodista y productor que para publicar el caso la pieza debía incluir "la declaración on the record de al menos una víctima". "Nunca cumplimos ese umbral mientras Ronan estaba informando para nosotros", asegura el presidente de NBC News, Noah Oppenheim.

Dos meses después de dejar de cubrir la historia para la cadena estadounidense, Farrow publicó la primera entrega de reportajes sobre los abusos de Weinstein en la prestigiosa revista The New Yorker. La serie que publicaron fue galardonada con el premio Pulitzer.