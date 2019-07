"Afilando los cuchillos": iLe de Calle 13 habla de la canción que se ha convertido en el himno de las protestas en Puerto Rico

Muchos de los artistas célebres de Puerto Rico han salido a la calle esta semana para apoyar las protestas ciudadanas que exigen la inmediata renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló. El lunes 22 de julio, los cantantes Ricky Martin y Bad Bunny se unieron a las manifestaciones en las calles de San Juan, junto a Residente e iLe del grupo musical Calle 13. Los ganadores del premio Grammy también se sumaron a la protesta con sus canciones. La semana pasada, Residente, iLe y Bad Bunny publicaron la canción Afilando los cuchillos que, rápidamente, se convirtió en el himno del movimiento. Para conocer más de este asunto, hablamos con iLe, quien afirma: "Creo que de verdad hemos pasado por mucho históricamente, muchísima humillación, muchísimo abuso y que ya llegó un punto en que hemos permitido y perdonado demasiado".

Amy Goodman: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman con Juan González.

Juan González: Seguimos examinando las protestas en Puerto Rico que están demandando la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló. El 22 de julio medio millón de puertorriqueños salieron nuevamente a las calles para exigir la renuncia del gobernador tras la filtración de una serie de mensajes de texto con contenido violento y sexista entre el gobernador y otros miembros de su gabinete.

Algunos de los artistas más famosos de Puerto Rico, muchos de los cuáles fueron mencionados en los mensajes de texto filtrados, se han unido a las protestas. Los cantantes Bad Bunny, iLe y René Pérez, Residente, lanzaron recientemente la canción Afilando los cuchillos, que se ha convertido en el himno de las protestas. Para ahondar sobre el tema nos acompaña iLe.

Bienvenida al programa. ¿Nos puede hablar un poco de por qué usted decidió participar en estas protestas?

Ileana Cabra: Bueno, yo vengo de una familia muy grande que me ha enseñado a amar a mi país y a protegerlo lo más que pueda desde donde esté, así que yo siempre que puedo he participado en manifestaciones en Puerto Rico, y obviamente esta era una en la que tenía que estar presente de cualquier manera. Y de verdad que, ¡qué bueno que he estado en Puerto Rico estos días! Estuve en Nueva York y tan pronto aterricé el sábado pasado estuve en todas las manifestaciones todos esos días, sin parar. Y he visto cómo el público ha ido creciendo hasta ayer que, antes justo de venir aquí a Washington, estuve durante el día en el paro nacional.

De verdad fue muy emocionante ver tanta cantidad de gente en la calle, no solamente bajo el sol caliente sino también bajo el aguacero que cayó después, la gente no se fue, no le dimos ningún tipo de excusa a Rosselló. Así que creo que el mensaje se sigue llevando cada vez más firme, más claro, y eso es algo muy necesario y muy importante.

Amy Goodman: Háblenos de la canción Afilando los cuchillos, que se ha convertido en el himno de este movimiento.

Ileana Cabra: Bueno, es una canción a iniciativa de mi hermano René junto con Benito, Bad Bunny. Me invitaron a participar para que escribiera el coro de esta canción. Y, de verdad, creo que es nuestra forma de expresar, cada uno a su modo, lo que sentimos como puertorriqueños: que tenemos mucha molestia, mucha furia y estamos muy indignados con todo lo que estaba pasando en el país, no solamente ahora, sino a través de los años. Yo creo que hay mucho sentimiento acumulado que teníamos que exteriorizar de alguna manera y creo que nuestra forma, nuestra herramienta como músicos, son las canciones. Así que a través de esta canción expresamos nuestro sentir, contando un poco ese momento tan histórico que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico.

Juan González: Y en términos de la furia del pueblo, ¿cuál fue el impacto de estos mensajes que el Centro de Periodismo Investigativo hizo públicos, en términos de ser la etapa final de ese sentimiento que el pueblo tiene ahora?

Ileana Cabra: Bueno, creo que de verdad hemos pasado por mucho históricamente, muchísima humillación, muchísimo abuso y yo creo que ya llegó un punto en que hemos permitido y perdonado demasiado. Por eso es importante no confundir el perdón con sufrir las consecuencias. Creo que por más perdón que quiera pedir el gobernador no quiere decir que no tenga que sufrir las consecuencias, y eso es lo que él no está queriendo entender. Por eso, es importante que seamos firmes con nuestro mensaje. Ahora mismo estamos en un momento muy fuerte de transición en donde nos estamos cuestionando muchísimas cosas. Yo creo que a partir del huracán María fue cuando empezamos a abrir ese cuestionamiento de qué es realmente lo que está pasando en nuestro país y nos dimos cuenta de que tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo al respecto.

Yo creo que este chat y toda esta información que recibimos fue muy abrupta y sorpresiva para nosotros, pero al mismo tiempo yo creo que era necesario que fuese de esa manera, para poder ver con nuestros propios ojos cómo realmente piensan estas personas por quienes la mayoría del pueblo tiende a votar, y ver qué tenemos que hacer como pueblo para mejorar un poco y para estar un poco más alerta de estas personas que se quieren aprovechar de nuestro país. Así que, qué bueno que exista gente como el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, que estén junto con el pueblo y nos den la información necesaria para estar cada vez más alerta y con la mente más abierta con respecto a lo que pasa en nuestro país.

Los cantantes puertorriqueños (i-d) Ricky Martin, Tommy Torres, Bad Bunny y Residente participan en una manifestación masiva este miércoles, en contra el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, en San Juan (Puerto Rico). EFE

Amy Goodman: ¿Qué opinión le merecen los mensajes de texto, de los ataques homófobos a artistas como Ricky Martin, a la supuesta broma acerca de dispararle a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz? ¿Qué fue lo que más la horrorizó de todo esto?

Ileana Cabra: Me parece asqueroso, todo lo que he visto me da incluso malestar, de verdad que es mucho para recibir. Y aunque realmente a mí por un lado no me sorprende del todo, porque yo no les creo mucho esos cuentos, esas falsas promesas que ellos tienden a hacer a la gente, pero lamentablemente la mayoría del pueblo sí les dio su confianza, y creo que por eso tanta gente se ha sentido indignada con esta manera de pensar. Lo que más me chocó a mí, porque uno realmente no espera que se pueda llegar a tal magnitud, fue la parte de los cadáveres, hablando de los cadáveres del huracán María, que también fue una desinformación tremenda y todo un tape horrible que de verdad fue mucho, ha sido mucho para nosotros procesar.

Todavía estamos sufriendo lo que pasó en el huracán María, y de momento recibir que esta gente que se supone que trabaje para el país, que nos proteja, que nos cuide, de momento tiene esta manera tan asquerosa de pensar y tan irrespetuosa y tan insensible, tan fría. Yo creo que por eso y por muchísimas más razones es que ninguna de esta gente debería formar parte del Gobierno de Puerto Rico, y por eso es que también invitamos a los policías a que se unan a la manifestación, porque ellos también son víctimas del Gobierno, de la mala administración, y no deberían dejarse comprar por esta gente sino, al revés, unirse al pueblo y formar parte de la manifestación.

Creo que estamos pasando por mucho a la misma vez, pero estamos reaccionando de una manera increíble y estamos de verdad educando al país entero y al mundo con nuestra manera de protestar, y eso es algo que me hace sentir muy orgullosa.

Juan González: ¿Nos puede hablar un poco del papel de la música en el movimiento del pueblo y especialmente si nos puede dar un resumen de cómo fue que Calle 13 se desarrolló en estos momentos cuando tiene una fama mundial el grupo?

Ileana Cabra: Creo que ya estamos cada uno como familia en su rama aprendiendo cosas nuevas. Mi hermano René tuvo esta iniciativa con Benito de trabajar esta canción y me invitaron a ser parte y trabajar el coro, es algo que me honra muchísimo también porque yo también sufro todo lo que pasa en mi país y la música es como nuestra herramienta de vida. Por lo menos a mí psicológicamente me ayuda muchísimo a entender mejor mis emociones y todo lo que me causa dolor y todo lo que me molesta de nuestra sociedad, lo que me incomoda, y me ayuda a escribir y componer, me ayuda a entender mejor lo que voy sintiendo y a poder expresárselo a la gente de una manera directa.

Ya después de que uno comparte su sentir, ver que hay gente que se identifica con el mismo sentir de uno, creo que eso es lo más hermoso que tiene el arte, porque nos ayuda a sentirnos acompañados y acompañadas y no sentirnos solos en este mundo, yo creo que eso es lo menos que necesitamos hoy día. Creo que como mundo, como raza humana, lo más que necesitamos es sentirnos acompañados y sentir empatía, solidaridad y no dividirnos por diferencias o lo que sea, estas cosas tan anticuadas y tan equivocadas de nuestra sociedad. Creo que estamos en un momento de reestructuración y de reeducarnos para poder manejar y reconstruir nuestro futuro. Yo quisiera verlo de esa manera. Y de mi lado, qué bueno que existe la música para ayudarnos a entender las cosas un poquito mejor.

Amy Goodman: ¿Si las protestas logran la renuncia del gobernador, podrían ir más allá, por ejemplo en el tema del estatus de Puerto Rico dentro de Estados Unidos? Por un lado está el gobernador, que representa al partido en favor de que Puerto Rico sea un estado más; y por otro la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien dice que se postulará a la gobernación, y que defiende el estatus actual de Estado Libre Asociado; y por último el clamor en la isla y fuera de ella por la independencia. ¿Cuáles son sus sentimientos al respecto?, y ¿puede estar esto también alimentando las protestas?

Ileana Cabra: Creo que realmente yo no sé lo que va a pasar ahora mismo, creo que estamos poquito a poco trabajando con lo que estamos viviendo, en el momento en el que estamos ahora, inconscientemente estamos protegiendo nuestro país sin pensar en ningún partido político, sino simplemente dándonos cuenta de que tenemos que hacer algo. Estamos reaccionando, y somos un país que no tendemos a reaccionar masivamente, pero, sin embargo, estamos aprendiendo tantas cosas nuevas y estamos sintiendo algo muy profundo, una adrenalina, un calentón que nos está llevando hacia un lugar que al mismo tiempo no sabemos cuál es, pero yo quisiera pensar que es uno de independencia, no necesariamente de partido sino simplemente reconocer que no necesitamos depender de nadie, sino que nuestra reconstrucción y nuestro futuro como país… quien mejor va a cuidar de eso vamos a ser nosotros los puertorriqueños.

Yo creo que nadie va a querer el país tanto como nosotros y nadie lo va a cuidar y nadie lo va a amar tanto como nosotros. Por eso es importante que lo cuidemos bien, porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de nuestro país hasta dejarnos sin país y hay mucha gente cuyo interés es que el puertorriqueño deje de existir en la isla. Y yo sé que la mayoría no quiere eso. Yo sé que nosotros de alguna forma mantenemos nuestra identidad firme.

Yo creo que ahora mismo se supone que estuviésemos hablando ese inglés que nos han tratado de inyectar a través de nuestra historia, sin embargo seguimos con nuestro español firme, seguimos con nuestro acento firme, con nuestra identidad firme, y eso es algo que también invita al cuestionamiento. Yo creo que Puerto Rico es un país que no se deja, y eso queda más que demostrado ahora con todo lo que estamos viviendo.

Amy Goodman: Sabemos que se tiene que ir, pero nos gustaría saber qué piensa de los comentarios realizados por el presidente Trump el lunes 22 de julio. Esto fue lo que dijo.

Donald Trump: Soy lo mejor que le ha ocurrido jamás a Puerto Rico, porque hicimos un muy buen trabajo en Puerto Rico. No les gusta darme el crédito por ello, pero hicimos un gran trabajo. Tengo muchos amigos puertorriqueños.

Ileana Cabra: Bueno, yo realmente difiero totalmente, pero si hay algo bueno, para que Trump se sienta bien, es que nos ha demostrado que no le importa nada el país. Y yo creo que eso era algo que necesitábamos vivir con nuestros propios ojos, es como un jamaquión fuerte para la mayoría de las personas que creen en el Gobierno de Estados Unidos y creen que realmente le importamos.

Yo creo que ahí con toda la actitud de Trump, él representa el verdadero desinterés que tiene el Gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico, y yo creo que eso es algo que ya era hora de que lo recibiéramos de una manera directa y clara, para que provocara esa sensación que yo creo que necesitamos sentir, que es una molestia. Necesitamos exteriorizar nuestro coraje, nuestra furia acumulada, y creo que por eso es que por un lado tiene algo bueno ese desinterés que él muestra por el país, al igual que la información que recibimos ahora con el chat de parte del Gobierno de Puerto Rico.

Mucha gente que confió en este gobierno y de momento poder ver con nuestros propios ojos el desinterés y el aprovechamiento y el abuso hacia el país, creo que era algo que de alguna forma necesitábamos ver de una manera así un poco tan exagerada que quizás hubiese sido mejor que no fuese así, pero de alguna forma ha provocado algo bueno en nosotros como país, y yo quisiera verle por otro lado todas las posibilidades y toda la transformación buena que puede tener algo como esto.

Juan González: Gracias a Ileana Cabra Joglar por estar con nosotros aquí en Democracy Now!

Producido por Igor Moreno, Clara Ibarra, Iléan Pérez, Iván Hincapié, y Democracy Now!