Alemania asegura que tendrá una actitud abierta hacia nuevo Gobierno italiano

El Gobierno alemán aseguró hoy que tendrá una "actitud abierta" hacia el futuro nuevo Ejecutivo italiano, al tiempo que advirtió que Europa se encuentra ante "grandes desafíos" que no pueden resolverse a nivel nacional.

"Tendremos una actitud abierta hacia este nuevo gobierno y haremos todo lo posible para que la cooperación sea buena", tal y como es de esperar de las "estrechas relaciones" ítalo-germanas, declaró el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, en una rueda de prensa ordinaria.

Señaló que no hará "especulaciones sobre un nuevo gobierno que todavía no ha asumido" y agregó que hasta que esto ocurra y mientras no se produzcan los primeros encuentros, es "poco apropiado" hablar de "detalles u ofertas" por parte alemana al nuevo Ejecutivo.

Recordó que el Gobierno alemán no acostumbra a evaluar el rumbo que podría tomar el país a partir de la elección de determinados ministros, pero advirtió que Europa se enfrenta a "grandes desafíos" que sólo pueden resolverse "con una gran cohesión europea".