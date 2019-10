Apuntan a mejoras en la salud y la educación en Paraguay para un desarrollo inclusivo

El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó este martes su Estudio Multidimensional de Paraguay, en el que recomienda mejorar su sistema de salud, de pensiones y educación para avanzar hacia un desarrollo inclusivo.

El economista principal de la OCDE y coordinador del estudio, Juan R. de Laiglesia, señaló que el sistema sanitario paraguayo requiere de mayores avances para lograr esa cobertura universal, y advirtió de que la transición hacía ese objetivo está siendo "relativamente difícil" ya que no se logra reducir la tasa de enfermedades no transmisibles.

Para alcanzar ese sistema sanitario universal, el informe de la OCDE propone encontrar un "financiamiento sostenible", que diversifique las fuentes de financiación, integre servicios y haga más eficiente la adquisición de suministro médico.

De Laiglesia destacó, durante la presentación del informe, en la Cancillería, que las carencias del sistema sanitario hacen que "el gasto de bolsillo en salud en Paraguay sea de más del 30 %", lo que obliga a los ciudadanos a destinar ese porcentaje de sus ingresos a la sanidad.

El Estudio Multidimensional también puntualizó que la protección social en Paraguay "llega a menos ciudadanos que en otros países de la región", como señaló el economista durante la presentación.

De hecho, según los datos proporcionados en el acto, solo existe un 21 % de contribuyentes a la seguridad social, por lo que el Centro de Desarrollo de la OCDE ve como solución incluir a trabajadores independientes y mejorar los incentivos de registro de trabajadores para aumentar el número de contribuyentes.

Además, De Laiglesia urgió al país a acometer "una reforma paramétrica del sistema previsional", para que sea más sostenible y homogéneo.

El economista calificó el actual sistema de pensiones paraguayo como "sumamente generoso", ya que tiene sus tasas de contribución entre las más bajas de la OCDE y las de reemplazo entre las más altas.

"Se paga con el bono demográfico. A día de hoy, el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene una salud financiera muy buena porque el país es joven", subrayó.

En este camino hacia el desarrollo inclusivo, el Estudio Multidimensional también se detuvo a analizar el sistema educativo del país, que todavía sigue padeciendo a causa de la deserción escolar, en particular en determinados grupos socioeconómicos.

La propuesta de la OCDE pasa también por mejorar la calidad de la formación docente y de asegurar la formación técnica de los alumnos para garantizar una mejor inserción en el mercado laboral.

El director del Centro de Desarrollo, Mario Pezzini, se refirió al crecimiento sólido del país en los últimos años y destacó la baja deuda pública, la política monetaria basada en la meta de inflación y la ley de responsabilidad fiscal.

Con esta estabilidad macroeconómica, la OCDE invitó a Paraguay a diversificar su economía, para que deje de sostenerse sobre el sector primario y se abra también a los servicios y las manufacturas.

"La economía paraguaya sigue siendo dependiente en gran medida de materias primas", dijo Pezzini.

No obstante, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE insistió en que "el desarrollo no se resumen en crecimiento económico, el Producto Interno Bruto (PIB) no puede resumir en sí mismo la situación del país".

Paraguay se convirtió en marzo de 2017 en el miembro 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE, como un primer paso de cara a una posible candidatura para adherirse a la propia OCDE.