Ascienden a 16 los muertos por los incendios en Australia

Los incendios forestales en Australia han provocado este miércoles tres nuevos muertos, con lo que el número total de fallecidos por los incendios descontrolados que azotan el sureste de la isla desde septiembre asciende ya a 16.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado este miércoles que tres personas más han perdido la vida en los incendios y que al menos una persona permanece desaparecida. Además, decenas de viviendas han sido calcinadas y al menos tres personas permanecen.

Este martes miles de personas se vieron obligadas a refugiarse en las playas del sureste del país, donde ya ha quemado un área similar a la Costa Rica en los últimos meses. Además, unas 50.000 viviendas se encuentran sin electricidad en la costa sur de Nueva Gales del Sur, el estado más afectado por los incendios.

En la localidad de Mallacoota, a unos 500 kilómetros al este de Melbourne, unos 4.000 lugareños y turistas se han refugiado en la playa para evitar las llamas. Las temperaturas se han elevado hasta los 49 grados en esta localidad, con vientos de 80 kilómetros por hora.

El jefe de Gobierno de Victoria, Daniel Andrews, ha asegurado que se ha enviado ayuda militar, alimentos, agua y combustible a las zonas afectadas, principalmente en la región de East Gippsland. En Nueva Gales del Sur, más de 2.500 bomberos están combatiendo sin descanso más de un centenar de incendios.

Andrews aseguró este martes que se estaba estudiando la posibilidad de evacuar por mar a algunas de las comunidades afectadas por los incendios, como Mallacoota. "Hemos hecho algunas peticiones [al Ejército australiano] para que nos apoyen en las evaluaciones de los daños a las propiedades y para acceder a algunas comunidades aisladas", remarcó.

A petición de Andrews, el Gobierno central australiano ha enviado tres helicópteros, un avión, dos buques y personal militar para ayudar a evacuar a los afectados. Así lo ha confirmado la ministra de Defensa, Linda Reynolds, en Twitter.

