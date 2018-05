Ascienden a 32 los muertos al reventar una represa en Kenia

Al menos 32 personas han muerto y muchas están desaparecidas tras reventar este miércoles los muros de la represa de Patel, en la localidad de Solai, en el suroeste de Kenia, informaron hoy fuentes policiales.

Han sido recuperados 12 cuerpos más lo que aumenta el total de víctimas mortales a 32, confirmó el jefe de la policía local, Japheth Kioko.

Las operaciones de rescate siguen en marcha y el número de fallecidos podría aumentar porque hay muchos desaparecidos, mientras centenares de familias se han visto afectadas.

La represa, situada en el condado de Nakuru, se reventó anoche a las 21.00 hora local (18.00 GMT) y el agua inundó los campos de cultivos cercanos, pero también un centro comercial, varios escuelas y otros edificios de la localidad de Solai.

Hasta que acabaron las operaciones de rescate a la 01.00 de la madrugada hora local (22.00 GMT) habían sido rescatadas unas 40 personas atrapadas en el barro, que fueron trasladadas a los hospitales más cercanos.

Según testigos de la zona citados por el periódico Daily Nation, se escuchó una explosión a última hora de ayer antes de que el agua comenzase a brotar, arrasando centenares de casas.

Residents look at a destroyed school after Patel Dam, Nakuru County broke it's walls. According to Rongai OCPD Mr Japheth Kioko, a total of 20 bodies have so far been recovered Photos by Joseph Openda pic.twitter.com/V79W2s9Pfc