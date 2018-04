Un cártel mexicano asesinó y diluyó en ácido a tres estudiantes de cine tras confundirlos con miembros de otra banda

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco atribuyeron hoy el asesinato de 3 estudiantes de cine desaparecidos en marzo pasado a miembros de un cartel de las drogas al confundirlos con miembros de una banda rival.

Los estudiantes, desaparecidos el 19 de marzo tras ser detenidos por supuestos policías, fueron asesinados y diluidos en ácido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la Fiscalía General del occidental estado de Jalisco.

La jefa de la investigación, Lizette Torres, informó que se ha capturado a dos personas identificadas como Omar "N" y Gerardo "N" por su presuntos nexos con este caso y con el CJNG, que opera en esta región del país.

En la declaración de estos detenidos se infiere que los tres jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido, explicó la funcionaria en una conferencia de prensa.

Apparently students being disappeared and dissolved in acid in Mexico is so normal that the fact that Jalisco government has declared this was the fate of Javier, Marco & Daniel has barely made international headlines and caused little stir in national ones #NoSomosTresSomosTodxs pic.twitter.com/9rdkJFgB3c