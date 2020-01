Boris Johnson rechaza la solicitud de Escocia para celebrar un segundo referéndum de independencia

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado formalmente este martes la petición de Escocia para celebrar un segundo referéndum de independencia en una carta remitida a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.

"No puedo aceptar ninguna solicitud de transferencia de poder que conduzca a más referéndums de independencia", reza la misiva firmada por Johnson, que el propio primer ministro ha publicado en su perfil de Twitter.

El líder 'torie' se refiere concretamente a la transferencia de las competencias necesarias del Parlamento de Reino Unido al escocés para organizar un nuevo plebiscito legal y vinculante. El permiso de Londres es imprescindible para activar la llamada Sección 30 del ordenamiento que transferiría al Parlamento escocés estos poderes.

"Otro referéndum de independencia continuaría con el estancamiento político que Escocia ha visto en la última década", agrega, antes de sentenciar que "es hora de que todos trabajemos para unir a todo el Reino Unido".

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



