Boris Johnson pide una reunión al presidente de la Eurocámara tras la resolución que apuesta por una salida pactada

Boris Johnson quiere ver al presidente del Parlamento Europeo. El primer ministro británico, que el pasado lunes se reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha invitado a David Sassoli a Londres el mismo día que la Eurocámara ha aprobado por amplia mayoría una resolución que viene a respaldar las posiciones de los 27: la apuesta por la salida acordada; por el backstop o salvaguarda para evitar una frontera dura en las Irlandas; y por que una nueva extensión de la prórroga del Brexit debe ser debidamente argumentada.

La resolución ha sido aprobada por 544 votos a favor, 126 en contra y 38 abstenciones.

Así, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha recibido este miércoles una llamada de Boris Johnson, en lo que supone la conversación entre ambos. En la conversación, Johnson ha invitado a Sassoli a reunirse en persona en Londres, y "ha destacado la importancia del Parlamento Europeo en el proceso del Brexit", explican fuentes diplomáticas. Sassoli ha aceptado la invitación, y el viaje se producirá en las próximas semanas: a finales de septiembre o principios de octubre como tarde.

Según las mismas fuentes, "Johnson ha expresado su deseo de que la salida de Reino Unido de la UE sea acordada, a lo que Sassoli ha respondido que ese es precisamente el deseo de los 27 Estados miembros restantes".

Sassoli subrayó en la llamada que "las prioridades de la Eurocámara son garantizar los derechos de los ciudadanos y proteger el proceso de paz de Irlanda del Norte", explican fuentes diplomáticas: "También reiteró que cualquier acuerdo del Brexit deber ser ratificado tanto por el Parlamento británico como por el Parlamento Europeo, por lo que el debate y el control parlamentario son esenciales".

En este sentido, Johnson ha decretado el cierre del Parlamento británico para evitar rendir cuentas y votaciones complicadas.

"Las instituciones europeas están listas para discutir cualquier propuesta del Gobierno británico que desencalle la situación actual", recordó Sassoli.

"El riesgo de no acuerdo es real", ha reconocido Juncker en el debate en Estrasburgo: "Puede ser la opción del Gobierno británico, pero no es la nuestra, y estamos dispuestos a negociar las 24 horas del día para llegar a un acuerdo. No parece fácil, pero lo vamos a intentar".

El acuerdo que firmó Theresa May con la UE fue sepultado tres veces por el Parlamento británico, pero tras sucesivas prolongaciones del Brexit, previsto inicialmente para el 29 de marzo, no ha llegado ninguna alternativa de Londres.

"Yo no soy un enamorado del backstop", ha dicho Juncker en su discurso, "pero defiendo los motivos por los que se ideó. Y estamos a la espera de que Reino Unido ofrezca alguna alternativa". A mes y medio del día D, Bruselas sigue sin noticias de Londres.