Borrell se desmarca del argumentario de la UE y abre la puerta a renegociar el Brexit con Londres para evitar una "salida desordenada"

Bruselas insiste una y otra vez que el actual acuerdo del Brexit es el "mejor y único acuerdo posible". Pero el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, sí se muestra receptivo con Londres y empático con la primera ministra, Theresa May, que ha decidido posponer la votación en el Parlamento de Westminster ante la perspectiva de una derrota estrepitosa.

May ha suspendido la votación alegando que intentará conseguir más garantías de la UE en materia de la "salvaguarda –o backstop–" prevista para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, principal obstáculo para la aprobación del acuerdo.

¿Qué margen hay para la negociación, el riesgo de una salida no negociada lo ve más cercano hoy? "No necesariamente", ha afirmado Borrell en Bruselas, tras el consejo de ministros de Exteriores de la UE: "España ha sido muy constructiva y lo va a seguir siendo, entre otras cosas por propio interés. Las relaciones son muy fuertes lo miren como lo miren. A España le perjudica más una salida desordenada que a otros países. Tenemos el máximo interés en evitarla, por flujo turístico, por inversiones... Deseamos tener las mejores y más estrechas relaciones".

"De lo que nosotros dependa", ha destacado Borrell: "Vamos a seguir estando dispuestos a ver cuál es el problema y cómo se puede resolver".

El ministro de Exteriores, no obstante, descarta la hipótesis de un segundo referéndum en el Reino Unido: "No creo que lo quieran hacer. No se hace en menos de varios meses, requiere bastante tiempo, y nos mantiene con la incógnita y el Brexit en suspenso. Es una opción, pero no sería una opción que permitiese dilucidar de forma rápida el proceso y en mayo hay elecciones. No veo cómo se podrá hacer".

Borrell, así mismo, no ha sido tajante sobre la idea de pedir la retirada del polémico artículo 184 si se reabre el acuerdo de retirada: "El problema modular es la frontera con Irlanda, el backstop es el tema que plantea más problemas para los británicos".

El no inicial de Bruselas

Hasta cuatro veces ha respondido la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, acerca de las posibilidades que se abren tras la sentencia de la justicia que permitiría revocar unilateralmente el Brexit y sobre la cancelación de la votación en el Parlamento británico.

Y ha todas ha respondido igual: "Es el único acuerdo. Es el mejor acuerdo. No vamos a renegociar, y trabajamos con la idea de que Reino Unido se va de la UE el 29 de marzo".

Como ha dicho el presidente Juncker, ha continuado Andreeva, "tenemos un acuerdo, es el mejor y el único posible. No vamos a renegociar". Andreeva ha explicado que este domingo hablaron May y Juncker, pero no ha dado más detalles de la conversación.

"Nosotros asumimos que Reino Unido deja la UE el 29 de marzo, y no vamos a especular sobre otras posibilidades", ha afirmado la portavoz de la Comisión. "En cuanto a la sentencia del tribunal de Luxemburgo, las consecuencias dependen de Londres, no de nosotros, y no vamos a comentar. Nosotros trabajamos con la idea de que abandonan la UE el 29 de marzo".