Borrell pide no ignorar planes israelíes de anexionarse parte Cisjordania

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, pidió este jueves no hacer "la política del avestruz" respecto a los planes de Israel de anexionarse zonas de Cisjordania y aseguró que estos son bien conocidos para la diplomacia europea.

"¿Que no sabemos los planes del Gobierno de Israel? Ustedes perdonen, pero sí, sí los sabemos, claro que los sabemos. Son públicos y notorios, forman parte del acuerdo de coalición y a mí mismo me los han explicado en vivo y en directo miembros de ese Gobierno", dijo Borrell en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en esa región.

El jefe de la diplomacia comunitaria insistió en que su trabajo se centra en evitar una acción unilateral por parte de Israel que, advirtió, arriesgaría la estabilidad de la zona, las relaciones de Israel con la UE y también sus contactos con el resto de países de la región.

"No hagamos la política del avestruz. Estamos haciendo lo posible para que diplomáticamente esta cosa no ocurra y no tengamos que hacer frente a una situación difícil", apuntó.

Ante comentarios de algunos eurodiputados que cuestionaban si esta posible anexión sería contraria al derecho internacional, el español insistió en que 25 de 27 Estados miembros se han sumado a una declaración que así lo declara.

"Estarán equivocados todos ellos, pero es lo que creen. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Porque estamos intentando evitar que ocurra", añadió.

Borrell explicó a los eurodiputados que ha pedido a los nuevos ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa israelíes, en conversaciones telefónicas, "que se abstengan de cualquier decisión unilateral que conduzca a la anexión".