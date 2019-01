Bruselas avisa a May de que "no se va a renegociar el Brexit"

El Parlamento británico votó el martes por la noche muchas enmiendas. Y aprobó dos: que no quiere un Brexit sin acuerdo y que quiere reabrir el acuerdo de retirada en lo relativo a la frontera de las dos irlandas. Lo que no votó el Parlamento británico es cómo quiere que no haya Brexit sin acuerdo y en qué sentido quiere retocar lo relativo a la frontera irlandesa.

"Quedan menos de 60 días", ha dicho este miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: "Hemos querido hacer gala de amistad, y el acuerdo de retirada y la declaración política son el resultado de esa buena voluntad. Es el único acuerdo posible. La UE lo dijo en noviembre, en diciembre y en enero. El debate de ayer no cambia las cosas, no se va a renegociar el acuerdo de retirada. Ambas partes han dejado claro que no puede haber frontera con Irlanda, no se puede volver a los tiempos oscuros del pasado".

"A veces me da la impresión de que creen que los 26 terminarán abandonando Irlanda en el último momento", ha dicho Juncker en el Parlamento Europeo, "pero no va a ser así, porque tiene que ver con la definición de lo que es la UE, porque la frontera de Irlanda es la de la UE".

"Sabemos que la Cámara está en contra del Brexit sin acuerdo y del backstop", ha proseguido Juncker, "pero no sabemos aún a favor de qué está. Voy a seguir manteniendo contactos con Theresa May, a la que respeto mucho, pero también voy a dejar muy clara la posición de la UE. La votación de ayer ha aumentado el riesgo de una retirada caótica del Reino Unido. Hay que hacer todo para prepararnos todas las hipótesis. Es más importante que nunca que la UE conserve la calma y permanezca unida y determinada como lo ha estado en este proceso. Debemos seguir una norma de oro: no debemos perder de vista los beneficios del acuerdo y la declaración política".

Y ha concluido: "Soy optimista por naturaleza y estoy convencido de que se podrá alcanzar un acuerdo con el Reino Unido, trabajaremos noche y día para poder lograrlo y garantizaremos que estamos listos si no es posible".

El negociador jefe para el Brexit de la UE, Michel Barnier, ha insistido en la misma línea que Juncker: "Ayer por primera vez Theresa May hizo un llamamiento expreso en favor de reabrir el acuerdo de retirada. Y con la votación de ayer quedó claro que May se aleja del acuerdo que ella misma negoció y firmó. El Gobierno británico ha expresado su apoyo a la enmienda que pide la sustitución del backstop previsto por "arreglos alternativos" que no se han definido. Al tiempo, la Cámara de los Comunes rechazó un no deal sin definir cómo. Es un momento muy grave, de una seriedad extrema. Hay que recordar que queremos evitar un Brexit sin acuerdo, pero votar una enmienda contra un Brexit sin acuerdo no elimina por sí el riesgo. El acuerdo de retirada es el mejor medio, es el único medio de lograr una salida organizada. Es urgente prepararnos para todos los escenarios posibles, ese es el trabajo que se nos ha confiado todos".