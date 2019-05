La CE dice que Juncker ha recibido noticia de dimisión de May "sin alegría"

La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha recibido la información sobre la dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, "sin alegría personal", pero se mostró dispuesto a trabajar con su sucesor.

"El presidente Juncker siguió el anuncio de la primera ministra May esta mañana sin alegría personal. El presidente apreció y le gustó mucho trabajar con la primera ministra May y, como ha dicho antes, Theresa May es una mujer con coraje por la que tiene gran respeto", declaró la portavoz de la CE Mina Andreeva, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Añadió que Juncker "respetará igualmente y establecerá relaciones de trabajo con cualquier nuevo primer ministro, sea quien sea".

También recalcó que la posición de la Comisión con respecto al acuerdo del "brexit" no ha variado tras el anuncio de la dimisión de la "premier".

Bruselas ha subrayado en numerosas ocasiones que el pacto de salida negociado entre el Gobierno de Theresa May y la UE no se reabrirá, pero que sí es posible revisar la declaración política que recoge las líneas generales sobre la futura relación entre las dos partes.

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá el próximo 7 de junio, cuando empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido, y permanecerá en funciones mientras se elige al nuevo líder "tory".

La mandataria se ha visto obligada a tomar esa decisión tras el descontento dentro de su propio partido y Gobierno con su gestión del "brexit".