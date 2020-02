La CIDH dice que Maduro expresa "miedo" al "ocultar" la crisis de DDHH en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró este martes que el "Gobierno de facto" de Nicolás Maduro demostró que busca "ocultar" la "grave crisis" de derechos humanos en el país al impedir la entrada a una misión del organismo continental.

"Interpretamos" que el impedimento de llegada y entrada a Venezuela "representa un miedo y como que quieren esconder algo. Es propio de los regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos", declaró a los periodistas en la capital panameña el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

Abrão integra la delegación de la CIDH liderada por la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, que no pudo abordar en Panamá el vuelo con destino a Caracas debido a un bloqueo de parte del Gobierno de Maduro, que ya había dejado claro que "en ningún momento" había invitado a Venezuela a la Comisión.

"Para nosotros" la negativa de dejar entrar a la misión de CIDH "reafirma lo que hemos dicho: hay una crisis en materia de estado de derecho, hay una crisis institucional y es importante que la Comunidad Internacional tenga conocimiento de esto", dijo por su parte Arosemena.

La presidenta de la CIDH tildó de "situación lamentable" el que no hayan podido llegar a Venezuela, un país al que la Comisión no ha visitado desde hace 17 años.

La agenda de la misión de la CIDH en Venezuela se estaba preparando desde julio pasado "para poder tener acceso en el terreno a la situación de los derechos humanos de muchas personas: niños, niñas, adolescentes, de periodistas, de los hospitales, el tema del abastecimeinto de alimentación, la crisis migratoria", detalló.

MISIÓN SE ENTREVISTARÁ CON VÍCTIMAS VENEZOLANAS EN COLOMBIA

Como ya había adelantado a Efe, Arosemena sostuvo que la misión de la CIDH partirá de inmediato hacia Colombia para llegar, con la ayuda del Gobierno de ese país, a la localidad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y entrevistarse allí con "víctimas" venezolanas.

"Previendo que podíamos tener esta situación teníamos un plan B: continuar nuestra misión a través de un viaje a Bogotá, donde vamos a tener el apoyo del Gobierno colombiano para que nos traslademos a la frontera, específicamente en Cúcuta", y cumplir allí la visita "no en los términos en que la teníamos programada, pero sí alcanzar esta posibilidad de un contacto directo con las víctimas y las organizaciones" venezolanas de derechos humanos, dijo Arosemena.

Para la Comisión, añadió Arosemena, "lo importante es poder tener esta oportunidad de expresarle al Gobierno actual de facto de Venezuela que la protección de los derechos humanos es un compromiso y que nosotros no vamos a dejar de monitorear la situación de Venezuela", agregó la comisionada.

La visita de la CIDH a Venezuela sí contaba con la autorización del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, quien ratificó la invitación luego de conocerse la negativa del Ejecutivo chavista.

Si bien la Organización de Estados Americanos (OEA), ente del que forma parte la CIDH, no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Guaidó como presidente interino, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro.

"Felicitamos a esta valiente CIDH porque sigue buscando la verdad", dijo a Efe la embajadora de Guaidó en Panamá, Fabiola Zavarce, quien expresó que "condena radicalmente todo lo que ha sido el no dejar entrar a la Comisión para constatar la violación de derechos humanos que hay en Venezuela".

LA MISIÓN NO PUDO ABORDAR VUELO EN PANAMÁ HACIA VENEZUELA

Arosemena explicó que la misión no pudo abordar el vuelo previsto a Caracas este martes porque "el Gobierno de Maduro había dado indicaciones a la aerolínea (Copa) de no permitirnos entrar porque no íbamos a ser recibidos, no íbamos a poder entrar a Venezuela".

Copa Airlines indicó en una breve declaración a Efe que "se abstiene de realizar comentarios al respecto, toda vez que se trata de un asunto externo a la compañía sobre el cual no tiene jurisdicción".

"Como aerolínea, debemos seguir las instrucciones que recibimos de las autoridades reguladoras", indicó la empresa de aviación panameña.