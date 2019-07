El caricaturista Michael de Adder, despedido tras publicar una viñeta de Donald Trump junto a unos migrantes ahogados

El caricaturista canadiense Michael de Adder ha sido despedido de su compañía, que publica cuatro diarios, ante la repercusión en redes de sociales que ha tenido un dibujo suyo en el que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a dos migrantes ahogados en la frontera.

El salvadoreño Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y su hija Angie Valeria, de 23 meses, murieron ahogados la semana pasada cuando intentaban cruzar el Río Grande, y la fotografía de sus cadáveres junto a la orilla ha conmocionado a la opinión pública.

En su dibujo editorial, De Adder, que ha tenido un contrato con la firma Brunswick News de Canadá durante 17 años, ha representado a Trump de pie jugando al golf junto a la orilla de un lago del campo mirando hacia los cuerpos de los ahogados y con un palo de golf en la mano.

"¿Les importa si sigo jugando?", dice Trump mirando a los cadáveres en la viñeta.

El dibujo ha conseguido rápidamente una gran repercusión en las redes sociales y poco después De Adder indicó en un mensaje Twitter que había perdido su contrato con todos los diarios de New Brunswick.

It's not. It's the last cartoon I drew for Brunswick News before I got axed.



This one on the other hand is controversial. pic.twitter.com/fJnzVWOOpI — Michael de Adder (@deAdder) 29 de junio de 2019

"En las últimas dos semanas he dibujado tres caricaturas de Trump", ha afirmado este lunes De Adder en su cuenta de Twitter. "Dos se hicieron virales y la tercera se convirtió en una supernova, y un día después he sido despedido. Y no sólo despedido, sino que no han utilizado las viñetas que ya tenían. De la noche a la mañana es como si nunca hubiera trabajado para el periódico. Saquen sus propias conclusiones", ha sentenciado.

But in the past 2 weeks I drew 3 Trump cartoons. 2 went viral and the third went supernova and a day later I was let go. And not only let go, the cartoons they already had in the can were not used. Overnight it was like I never worked for the paper. Make your own conclusions. — Michael de Adder (@deAdder) 1 de julio de 2019

Tras el despido de De Adder, el Telegraph-Journal y su edición en Saint John; el Times and Transcript, y el Daily Gleaner, que son los diarios de Brunswick News Inc. (BNI), la compañía para la que trabajaba el caricaturista, ya no publicarán sus dibujos.

Por su parte, BNI ha publicado un comunicado en el que ha señalado que "es totalmente incorrecto sugerir" que había cancelado el contrato de De Adder debido a la mencionada caricatura de Trump.

"Esa es una versión falsa que ha emergido de forma irresponsable en los medios sociales", ha indicado la firma, que añadió que el despido de De Adder se debía al regreso a la compañía de otro caricaturista.

El presidente de la Asociación Canadiense de Caricaturistas, Wes Tyrell, afirmó este domingo desde su cuenta de Twitter que "no importa si los poderes en Estados Unidos están conectados con los dibujos de De Adder y Brunswick News". "Parece que la compañía de Irving no quiere correr ese riesgo, así que han cortado todos los lazos", dijo en alusión al su propietario de la empresa, el multimillonario James Irving.

"La propiedad de periódicos no es asunto de una compañía petrolífera", ha sentenciado.

Whether the powers that be in America would make the connection between de Adder's cartoon and Brunswick News doesn't matter.

It seems that the Irving's don't want to take that chance. So they cut all ties.



An oil company has no business owning newspapers.#deAdder — Wes Tyrell (@tyrell_wes) 30 de junio de 2019

Las declaraciones de Michael de Adder en Twitter han seguido esta línea. "El presidente de New Brunswick, Blaine Higgs, es un antiguo ejecutivo de Irving Oil y cualquier viñeta que haya dibujado que fuera ligeramente crítica con él era sistemáticamente eliminada", ha expresado. "¿Queréis saber por qué he sido despedido? Quería hacer mi trabajo como dibujante editorial y ellos querían que hiciera su trabajo", ha añadido.

The Premier of New Brunswick Blaine Higgs is a former Irving Oil executive and any cartoon I drew that was slightly critical of him was systematically axed. You want to know why I was let go? I wanted to do my job as an editorial cartoonist, and they wanted me to do their job. — Michael de Adder (@deAdder) 1 de julio de 2019

"¿Importa que haya sido despedido por una caricatura de Donald Trump cuando todas las viñetas de Donald Trump que he enviado durante el año pasado han sido descartados?", ha reflexionado el dibujante este lunes desde su cuenta de Twitter.

Does it matter if I was fired over one Donald Trump cartoon when every Donald Trump cartoon I submitted in the past year was axed? — Michael de Adder (@deAdder) 1 de julio de 2019

El New York Times deja de publicar viñetas políticas

La polémica coincide con la fecha en que The New York Times deja de publicar viñetas políticas en su edición internacional, este lunes, algo que ya aplica a su edición nacional, tal como anunció el periódico el 11 de junio.

La decisión se produjo tras la publicación de una controvertida viñeta publicada en abril, un dibujo que fue duramente criticado y tachado de antisemita, por mostrar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como un perro con la estrella de David colgando de su collar y a un ciego Donald Trump con una kipá negra.

Following the ill-advised, #antiSemitic cartoon of Prime Minister @netanyahu and US President @realDonaldTrump, @nytimes has decided to end its use of any and all political cartoons.

Very unfortunate that it came to this..https://t.co/WQf486fKZi — ASUH - U. of Haifa (@ASUHaifa) 11 de junio de 2019

James Bennett, responsable de la página editorial del rotativo, informó a través de la cuenta de Twitter del NYT de esta decisión que estuvo "en consideración durante un año". Aseguró que seguirá invirtiendo en "periodismo visual" y agradeció su trabajo a los caricaturistas internacionales Patrick Chappatte y Heng Kim Song.

"El año pasado, el New York Times por primera vez en su historia ganó un Pulitzer en la categoría de viñeta política por una serie de no ficción de Jake Halpern y Michael Sloan sobre la historia de una familia refugiada siria. Queremos más trabajos como ese y esperamos colaborar con Patrick y Heng y otros en el futuro", afirmó.

Chappatte, no obstante, aseguró en un texto publicado en su página web que "esto no trata solo sobre las viñetas, sino sobre el periodismo y la opinión en general" ya que, según critica, "las hordas moralistas se reúnen en las redes sociales y se levantan como una tormenta, cayendo sobre las redacciones con un golpe sobrecogedor".

THE NEW YORK TIMES WILL END ALL POLITICAL CARTOONS I just learned, weeks after they published a syndicated Netanyahu cartoon that caused a scandal. For me, this is the end of an adventure that began 20 years ago. But the stakes are much higher. READ HERE: https://t.co/o8y43v88Ydpic.twitter.com/NBH0uyw9Jf — Chappatte Cartoons (@PatChappatte) 10 de junio de 2019

Para el dibujante, las caricaturas son un "blanco prioritario" por su naturaleza, ya que son un "un atajo visual con una capacidad sin igual para tocar la mente", pero a menudo "el objetivo real, tras la viñeta, es el medio que lo ha publicado".

El Times "era uno de los últimos resortes para el caricaturismo político internacional", dice, y hace recuento de colegas en la cárcel y el exilio, o despedidos por "ser demasiado críticos con Trump" en EEUU, mientras anima a "luchar" porque su trabajo "nació con la democracia" y es desafiado en paralelo con "la libertad".