Cientos de estudiantes están atrapados en el interior de la Universidad Politécnica de Hong Kong

Cientos de estudiantes están atrapados en la Universidad Politécnica de Hong Kong, entre ellos unos 100 alumnos de secundaria, según recogen Efe y The Guardian. Agentes antidisturbios entraron en el campus desde primera hora del lunes y detuvieron a varios jóvenes que se habían atrincherado en el complejo, pero después lanzaron gas lacrimógeno contra otros grupos que trataban de salir, obligándolos a volver dentro.

La operación de la policía para detener a los manifestantes encerrados allí sigue abierta y no se descarta el uso de fuego real si no se rinden, ha indicado un portavoz del cuerpo. A lo largo de la jornada se han registrado en las zonas aleadañas al campus nuevos episodios de violencia y más detenciones, que según la Policía suman 154 tras este fin de semana, sin contar los últimos datos de este lunes.

Las autoridades de Hong Kong, que ordenaron este domingo a la policía que prohibiera estrictamente el acceso, han confirmado que la Cruz Roja se encuentra en el interior del campus, y que aquellos que requieran hospitalización podrán abandonar el edificio. No así el resto de manifestantes, a quienes la policía ha pedido reiteradamente que se rindan y salgan "pacíficamente".

Los padres de algunos de los estudiantes han organizado una sentada frente al cordón policial con parcartas en las que puede leerse "Salvad a nuestros hijos".

Burst into tears, parents of #Polystudents knelt and begged #hkpolice to let their kids go. But #police just heartlessly warned the parents not to provoke them. #Tianamen2019 pic.twitter.com/Qlow0e6ysk https://t.co/B97qftpaat

El presidente de la Asociación de Estudiantes de la Politécnica, Derek Liu, ha dicho este lunes que "hay entre 500 y 600 personas atrapadas dentro del campus", un 60% de ellos estudiantes del centro. "Lamentamos mucho que la Policía haya emprendido toda esta operación. No queremos ver otro 4 de junio [en referencia a la Matanza de Tiananmen] en Hong Kong".

Owan Li, otro representante estudiantil, ha declarado a la prensa local que hay al menos tres estudiantes con lesiones oculares y otros 40 con hipotermia dentro del campus.

Por su parte, el rector de la universidad, Teng Jinguang, ha instado a los manifestantes a que se entreguen a la Policía que, según dijo, "no usará la fuerza si salen de forma ordenada".

No obstante, la mayoría de las escenas que se han podido ver desde el domingo por la noche hasta el momento son enfrentamientos que incluyeron, por parte de los manifestantes, el lanzamiento de flechas, paraguas, bolas de metal y ladrillos contra los agentes.

Los policías, supuestamente pertenecientes al cuerpo de élite conocido como 'Raptors', fueron recibidos con cócteles molotov, que causaron un gran fuego en la zona donde los manifestantes habían erigido barricadas, lo que provocó la intervención de los bomberos.

Además, los manifestantes han provocado explosiones cerca del túnel Cross–Harbor, que une la zona continental de Kowloon con la isla de Hong Kong y aledaño a esta universidad, al usar material inflamable que podría proceder de los laboratorios de la universidad.

#UPDATE Hong Kong riot police swooped on pro–democracy protesters trying to flee the city's #PolytechnicUniversity which they had set ablaze Monday, in one of the most violent confrontations seen in nearly six months of unrest https://t.co/6sKdC1Jblkpic.twitter.com/ETQ3J7nwNz