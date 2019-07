Claman en Nicaragua por 109 "presos políticos" y una joven desaparecida

La opositora Unidad de Presos Políticos Nicaragüense clamó este martes por la libertad de al menos 109 manifestantes detenidos, incluyendo una joven que desapareció tras ser detenida por la Policía hace diez días, cuando salía de la catedral de Managua.

La cantidad de "presos políticos" volvió a superar el centenar un mes después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega excarceló a cientos de ellos, al ceder ante la presión local e internacional, informó el movimiento opositor.

La Unidad de Presos Políticos Nicaragüense hizo un reclamo especial a favor de la estudiante María Ruiz, de 22 años, quien el día del secuestro alcanzó a enviar dos audios, uno en el que decía ser perseguida por "la guardia" (Policía), y otro en el que avisaba que estaba presa, según sus familiares.

Ruiz, estudiante de ingeniería eléctrica, era conocida por participar de forma activa en protestas contra el presidente Daniel Ortega, que desde septiembre pasado están prohibidas por la Policía, pese a las críticas porque la medida contradice la Constitución de Nicaragua.

La mamá de Ruiz, Dulce Briceño, afirmó que desde el 23 de abril ha visitado todos los lugares donde la Policía la podría tener, ha puesto denuncias sobre su desaparición, pero las autoridades se niegan a dar información, incluso el Poder Judicial, el único que respondió, lo hizo de manera irónica.

"Me mandaron dos jueces ejecutores (para reclamar su libertad), pero resultó que eran policías los dos, y no me dijeron nada (...) estoy segura de que está ahí (en una cárcel de la Policía Nacional)", afirmó Briceño, en rueda de prensa.

"Quiero que respondan por mi hija, la quiero viva, la quiero ver pronto, que no sigan jugando conmigo", agregó la madre, visiblemente conmovida.

El reclamo se da un día después de que otra joven universitaria, que también asistía a protestas contra Ortega, fue asesinada de dos balazos en una ciudad del noroeste de Nicaragua, y dos meses desde que un "preso político" murió en la cárcel, según testigos, ejecutado por un custodio.

Datos del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos indican que al menos 102 personas han sido capturadas por la Policía de Nicaragua o grupos paramilitares afines al Gobierno, de las cuales no se ha vuelto a tener información.

Las capturas y desapariciones, así como la muerte de personas que han expresado su rechazo al Gobierno de Ortega, se han multiplicado desde el estallido social contra el presidente en abril de 2018.

La crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado al menos 326 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha señalado al Gobierno de cometer crímenes "de lesa humanidad".

Organizaciones humanitarias locales sostienen que el número de muertos es de hasta 594, aunque el Gobierno de Ortega reconoce 200.