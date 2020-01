Colombia propone fortalecer el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU

El presidente de Colombia, Iván Duque, propuso este miércoles el fortalecimiento institucional y financiero del Fondo de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas para apoyar más iniciativas orientadas a la pacificación mundial.

El mandatario hizo la propuesta en la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz, órgano consultivo de la ONU, que se llevó a cabo hoy en Cartagena de Indias.

"Propongo que en el marco de las deliberaciones de la Comisión de Consolidación de la Paz pensemos en cómo los países podemos fortalecer el Fondo de Consolidación de la Paz para sistematizar experiencias, pero también para movilizar recursos de donantes donde podamos ver proyectos emblemáticos en las comunidades", manifestó el presidente.

HERRAMIENTA CONTRA CONFLICTOS

El Fondo de Consolidación de la Paz (PBF, sigla en inglés) es un instrumento financiero de la ONU para "mantener la paz en países o situaciones de riesgo o afectados por conflictos violentos", y sus inversiones son apoyadas por entidades del sistema de Naciones Unidas, gobiernos, instituciones regionales, bancos multilaterales, donantes y organizaciones de la sociedad civil.

Según datos de la Comisión de Consolidación de la Paz, creada en 2005 y que hoy se reunió por primera vez fuera de su sede de Nueva York, desde 2006 hasta 2017 el PBF destinó 772 millones de dólares a 41 países receptores.

"El Fondo trabaja en todos los pilares y apoya las respuestas integradas de las Naciones Unidas para llenar los vacíos críticos; responder rápidamente y con flexibilidad a las oportunidades de consolidación de la paz, y catalizar procesos y recursos de manera tolerante al riesgo", señala la Comisión en su página de internet.

DE COLOMBIA A ÁFRICA

Al respecto, el embajador de Colombia en la ONU y presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz, Guillermo Fernández de Soto, destacó que el Fondo "cumple un papel muy importante" en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a fortalecer la paz en distintos países, algo que puso constatar en un reciente viaje a países de África.

"Pudimos apreciar lo que hicimos en materia de capacitación y de educación y que por lo tanto son necesarios mayores recursos para que los procesos que avanzan hacia la consolidación de la paz realmente se puedan realizar", dijo a periodistas.

El diplomático añadió que en lo que ha podido conversar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se necesitarían "cerca de 500 millones" de dólares "en los próximos años para poder mantener la liquidez del Fondo".

El objetivo es hacer con instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "alianzas estratégicas como ya las tenemos para conseguir mayores recursos (...) especialmente con los grandes donantes", manifestó.

Fernández de Soto agregó que se busca que el Fondo, "un mecanismo muy eficiente y rápido, pueda seguir trabajando en temas de capacitación, entrenamiento y fortalecimiento institucional, como lo hacen Colombia y África, para que nunca falten recursos en los temas de construcción de paz".

ESFUERZO COLECTIVO

La contribución de la comunidad internacional al sostenimiento de la paz es fundamental pero debe haber también "inversión local", dijo por su parte el representante de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Olof Skoog, al referirse al caso colombiano.

"La UE ha hecho una inversión masiva en Colombia pero no es suficiente, hay que siempre tener una inversión local, los fondos públicos de Colombia, los impuestos, el sector privado también tienen que influir porque si no, no habrá paz sostenible", expresó Skoog a periodistas.

El diplomático subrayó que "para que un proceso de paz tenga éxito se debe tener paciencia pero también el apoyo de la comunidad internacional, que no puede reemplazar la inversión que debe hacer el Estado".

Skoog, que fue embajador de Suecia en Colombia, elogió los progresos del país gracias al acuerdo de fin del conflicto firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, y dijo que a pesar de los desafíos existentes, "el país puede servir como buen ejemplo en muchos aspectos".

"Yo creo que la gran cosa y lo que hace al acuerdo de paz en Colombia un ejemplo para el mundo es el hecho de que cubre todos esos asuntos de seguridad para los desmovilizados, pero también (tiene) una inversión económica y social en áreas (del país) que no las habían tenido", agregó.

Por esos avances es que Colombia fue elegida sede de la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz, de la cual hacen parte 31 países que hoy analizaron las formas "más innovadoras, eficaces y sostenibles" para financiar los procesos de ese tipo en el mundo.

En la sesión se analizaron, además de Colombia, la experiencias en negociación y resolución de conflictos de países como Irlanda del Norte y Burkina Faso, así como la visión de donantes como Noruega y Canadá.

Para Duque, la reunión en Cartagena "es un espaldarazo al pueblo colombiano, a una agenda de construcción de paz con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo", y a "una nación que quiere pasar páginas de dolor".

El mandatario aprovechó su intervención para reiterar la petición a la ONU de que mantenga la Misión de Verificación del acuerdo de paz, que comenzó en septiembre de 2017, al menos hasta el fin de su Gobierno, en agosto de 2022.

Jaime Ortega Carrascal