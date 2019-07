Una corte de EEUU decide que Trump no puede bloquear a usuarios en Twitter

El presidente Donald Trump no tendrá derecho a bloquear usuarios desde su cuenta de Twitter, según la decisión de una corte de apelaciones de Estados Unidos El Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia y otros usuarios presentaron una demanda en julio de 2017 tras ser bloqueados por Trump en Twitter La Casa Blanca ha desbloqueado a los denunciantes pero no a otros usuarios que no formaban parte de la acción legal