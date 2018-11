Donald Trump cesa al fiscal general de EEUU, Jeff Sessions

Horas después de comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa para hacer una valoración general de los resultados de las elecciones que han llevado a los republicanos a perder su mayoría en la Cámara de Representantes, Donald Trump ha anunciado el cese del fiscal general de EEUU, Jeff Sessions.

Una vez más, el presidente ha recurrido a la red social Twitter para anunciar un nuevo cambio en la administración estadounidense. "Estamos encantados de anunciar que Matthew Whitaker, jefe de gabinete del fiscal general Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en el fiscal general en funciones en Estados Unidos", ha escrito Trump.

Según el diario The New York Times, Sessions habría presentado su dimisión este miércoles a petición de Donald Trump. El presidente ha aprovechado el tuit en el que ha anunciado el nombramiento de Whitaker como fiscal general provisional a la espera de que se nombre un remplazo definitivo para agradecer "su servicio" y desearle "lo mejor" a Sessions.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.