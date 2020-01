El secretario de Defensa de EEUU, sobre Irán: "Estamos preparados para lo peor"

El secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, ha afirmado en una rueda de prensa en el Pentágono que Washington está "preparado para lo peor" en referencia a la escalada de tensión con Irán tras la operación estadounidense en Bagdad que acabó con la vida del general iraní Qasem Suleimani.

Esper ha manifestado sin embargo que confía en que Teherán opte por "rebajar las tensiones" y "sentarse a conversar" con EEUU para buscar "un nuevo camino", y ha ofrecido a Irán la posibilidad de conversar "sin condiciones previas" para rebajar las tensiones.

En referencia ha la posible retirada de las tropas estadounidenses de Irak, en esa misma rueda de prensa, Mike Esper ha negado cualquier plan de retirada del país. "Nuestra política no ha cambiado. No nos vamos de Irak. No hay una carta firmada que yo sepa", ha concluido.

Además, en una entrevista previa a la rueda de prensa con la cadena de televisión CNN, el secretario de defensa ha afirmado también que Estados Unidos no está buscando una guerra con Irán, pero que está "preparado para terminar una".

"Suleimani fue atrapado con las manos en la masa. Creo que tomamos las medidas correctas para eliminar a estos jugadores del campo de batalla", agregó Esper durante el encuentro con la periodista Christiane Amanpour. "Lo que nos gustaría ver es un freno en la escalada de tensión y que Teherán se siente con nosotros y comience una discusión sobre un mejor camino por delante ".

