Edward Snowden denuncia que China ha censurado fragmentos de su autobiografía

Edward Snowden ha denunciado que China ha eliminado de su autobiografía páginas en las que habla sobre democracia y privacidad, según ha adelantado The Guardian. Snowden ha explicado que esta acción "viola el acuerdo de publicación". "Voy a responder de la manera que mejor sé: es hora de filtrarlo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El antiguo miembro de la CIA que destapó en 2013 los programas de espionaje del gobierno estadounidense ha publicado varias imágenes de los fragmentos de la autobiografía Vigilancia permanente, que han sido censurados acompañadas de la versión original en inglés. Además, ha solicitado a sus seguidores a que le ayuden a traducir la versión en chino para "exponer exactamente qué es lo que los censores quieren ocultar".

I asked to see a copy of censored passages, and was given a list of a few of the worst examples. I'm going to post them right here on Twitter, and we're going to translate them and expose exactly what the censors were trying to hide. Let's use Twitter for something good.