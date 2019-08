Fallece David Koch a los 79 años, una de las personas más ricas del mundo y donante del Partido Republicano

El multimillonario estadounidense David Koch ha fallecido este viernes a los 79 años, según informan medios estadounidenses citando fuentes familiares. Junto a su hermano Charles, David se había convertido en una influyente figura en la política estadounidense desde los años 80.

Ambos amasaron una fortuna con Koch Industries, dedicada, entre otras cosas, a la refinación de petróleo y la producción de fertilizante y donaron cantidades significativas de dinero a políticos del Partido Republicano y think tanks conservadores. Ambos hermanos han utilizado durante años la fundación Americans for Prosperity para financiar causas conservadoras. Los hermanos Koch no realizaron donaciones en la última carrera presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton.

Koch Industries representa la segunda empresa privada más grande de EEUU. Según la revista Forbes, David Koch tenía una fortuna de 42.400 millones de dólares y ocupa el puesto número 11 en el ranking de personas más ricas del mundo. David se retiró cómo vicepresidente ejecutivo de la empresa en julio de 2018 por razones de salud.

Donald Trump criticó a los hermanos Koch cuando anunciaron que no respaldarían al candidato republicano al Senado por Dakota del Norte en las elecciones de noviembre de 2018. "Yo les he hecho más ricos. Su red de contactos está totalmente sobrevalorada. Cada vez que me enfrenté a ellos, les gané. Quieren impedir que sus empresas fuera de Estados Unidos paguen impuestos. Yo quiero que América y los trabajadores americanos estén por delante y que no seamos títeres de nadie. Son dos tíos agradables con pésimas ideas. ¡Hagamos a América grande otra vez!", señaló el presidente.

"Los globalistas hermanos Koch, que se han convertido en completos hazmerreíres en los círculos importantes del Partido Republicano, están en contra de las Fronteras Fuertes y Comercio Poderoso. Nunca busqué su apoyo porque no necesito ni su dinero ni sus pésimas ideas", añadió el presidente.