Filipinas declara una epidemia de dengue tras la muerte de más de 600 personas

Filipinas ha declarado una epidemia de dengue después de registrar 622 muertes causadas por la enfermedad. El brote surge poco después de que el Gobierno prohibiese la vacuna que combate el dengue, que provocó la muerte de decenas de niños.

Desde enero y hasta el 20 julio de 2019 el país ha contabilizado hasta 146.062 casos de dengue, un 98% más que durante el mismo periodo del año anterior, según informó el martes el ministro de Sanidad filipino, Francisco Duque. Los más afectados por el brote son los niños.

"Es importante que se declare una epidemia nacional para identificar dónde se necesita una respuesta localizada y permitir que los gobiernos locales utilicen su fondo de respuesta rápida para abordar la situación", anunció en una rueda de prensa el secretario de Salud, Francisco Duque. Las autoridades sanitarias ya habían lanzado una alerta por todo el país por el aumento del número de casos.

Siete regiones del país (Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Bisayas occidental, Bisayas oriental, Zamboanga y Mindanao del Norte) localizadas especialmente en el centro de Filipinas ya han excedido el umbral epidémico, mientras que otras tres (Ilocos, Bisayas Central y Bangsamoro) han alcanzado el umbral de alerta.

Sin embargo, el número de casos va en ascenso en todo el país a medida que las lluvias mitigan la sequía y más hogares tienen agua almacenada, hábitat en el se reproduce fácilmente el mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad.

Filipinas prohibió en febrero la distribución de la vacuna Dengvaxia, creada por la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. El medicamento formaba parte de un programa nacional de vacunación contra el dengue y fue el centro de la polémica después de que desde finales de 2017 y 2018 decenas de niños murieran. La misma compañía reconoció que su producto podría haber puesto la vida de los menores en peligro aunque bien es cierto que no se ha podido demostrar su relación directamente entre la Dengvaxia y los fallecimientos.

Esta vacuna es la única disponible en el mercado, recuerda el diario The Guardian, que, sin embargo, pero realmente no hay un medicamento que lo cure y la vacuna no suele usarse para planes nacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda su uso solamente en áreas en la que existe un riesgo muy alto y con personas que ya han sido expuestas al virus.

La desconfianza que este caso produjo se extendió también a las vacunas contra el sarampión, lo que también ha desencadenado otra epidemia de esta enfermedad que ya se ha cobrado la vida de al menos 500 casos, un 600% más que en 2018.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad estudia apelar la prohibición del Gobierno para que la vacuna vuelva a poder usarse en el país. "Si el peso de los hallazgos muestra que hay beneficios al usar Dengvaxia, entonces ciertamente el Gobierno debería reconsiderarlo", apuntó el portavoz presidencial, Salvador Panelo.

La autoridad sanitaria reconoce que aunque vuelva a emplearse la vacuna no podrá usarse para los menores de nueve años, "el grupo más vulnerable" a la picadura del mosquito.

Mientras esto avanza, el Gobierno baraja enfocar su lucha contra los mosquitos que producen la enfermedad, así como poner en marcha una campaña para alertar a la población de que utilicen repelente de insectos y ropa de manga larga para evitar las picaduras.



Filipinas no es el único país asiático con un repunte en las muertes por dengue. La Organización Mundial de la Salud ha informado de brotes en Vietnam, con un drástico aumento de los casos registrados, y en Malasia, donde han fallecido 93 personas este año a causa de la enfermedad frente a 29 en 2018. Bangladesh sufre uno de sus peores epidemias de dengue.