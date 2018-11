Fox News respalda a la CNN en su demanda contra Trump por vetar al corresponsal jefe en la Casa Blanca

Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que planea respaldar al canal CNN en su demanda contra el mandatario, que vetó el acceso a la Casa Blanca a Jim Acosta, corresponsal jefe de la cadena en la residencia presidencial.

En un comunicado, la cadena rival de la CNN afirmó que presentará un documento " amicus" –una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes– ante la corte del Distrito de Columbia donde se litiga el caso. A través de Twitter, la CNN ha celebrado la decisión de su medio antagonista, difundiendo parte la nota mencionada. "Gracias, Fox News", escribieron a través de la plataforma.

Fox News will file an amicus brief in support of @Acosta and CNN. Thank you @FoxNews! Statement from Jay Wallace below: pic.twitter.com/1EyRkho0TK