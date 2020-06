El hermano de George Floyd, ante el Congreso de EEUU: "Depende de ustedes que su muerte no sea en vano"

"El nombre de George significará algo si su muerte termina cambiando el mundo para mejor", ha afirmado este miércoles ante el Congreso de EEUU Philonise Floyd, hermano de George Floyd, fallecido tras ser asfixiado por un policía blanco de Minneapolis y cuya muerte ha desencadenado una ola de protestas raciales en Estados Unidos.

"Depende de de ustedes que su muerte no sea en vano", ha dicho Philonise a los legisladores en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, a quienes ha solicitado que "acaben con el sufrimiento" de la comunidad afroamericana. "Estoy aquí hoy para pedirles que hagan que se detenga. Detengan el dolor. Detengan el cansancio".

El hermano de George Floyd ha comparecido como primer y principal testigo entre más de media docena de expertos y activistas de derechos civiles, en una audiencia donde se estudia una propuesta legislativa que tiene como objetivo reformar el cuerpo policial de Estados Unidos.

"No merecía morir por 20 dólares"

"Los gritos de ayuda de George fueron ignorados", ha denunciado Philonise, en referencia a la forma en la que murió su hermano, asfixiado durante casi nueve minutos bajo la rodilla de un policía mientras repetía que no podía respirar. Lo acusaban de utilizar un billete de 20 dólares falsificado. "George no estaba haciendo daño a nadie ese día", ha aseverado. "No merecía morir por 20 dólares. Pregunto, ¿es eso lo que vale la vida de un hombre negro? ¿20 dólares? Estamos en el año 2020. Ya es suficiente".

"Por favor, escuchen las demandas que les hago ahora, las demandas de nuestra familia y las demandas suenan en las calles de todo el mundo", ha implorado a los legisladores. "Gente de todos los orígenes, géneros y razas se ha unido para exigir un cambio. Hónrenlos, honren a George y hagan los cambios necesarios que para que la aplicación de la ley sea la solución y no el problema."

Trump alude a la agenda de la "izquierda radical"

Donald Trump ha aplaudido el discurso de apertura del congresista republicano Jim Jordann, que ha criticado a los demócratas por el movimiento para retirar la financiación de la policía, a pesar de que esa idea no está incorporada en el proyecto de reforma del cuerpo policial presentado en Congreso.

"Gran declaración al Congreso de Jim Jordan sobre Desfinanciar (¡no!) nuestra gran Policía", ha publicado el presidente en un tuit. "La agenda de la Izquierda Radical no va a tener éxito. El dormilón Joe Biden será (ya lo es) arrastrado hasta la izquierda. Muchos, como Minneapolis, quieren cerrar sus departamentos de policía. ¡Locura!"