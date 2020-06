El Gobierno de República Democrática del Congo declara el fin del segundo brote de ébola más grave de la historia

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha declarado este jueves el fin del brote de ébola que ha asolado el noreste del país desde agosto de 2018 y ha dejado 3.463 contagios y se ha cobrado 2.280 vidas. El anuncio no supone el fin del virus en el país, ya que en estos momentos hay otra epidemia activa al noroeste, pero pone punto y final a uno de los brotes más largos y complejos de la historia.

"La victoria sobre esta larga epidemia también se debe al resultado de la cooperación internacional a través de nuestros socios", ha afirmado el ministro congoleño de Salud, Eteni Longondo, en una rueda de prensa en Kinshasa. Según las autoridades congoleñas, este jueves se cumplen 42 días –dos veces el tiempo de incubación de este virus– sin que se haya detectado un nuevo contagio en las provincias nororientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri.

"Felicidades al Gobierno, el Ministerio de Salud y al pueblo de la RDC por esta victoria contra uno de los brotes de ébola más largos y mortales de la historia", ha afirmado la oficina de la Organización Mundial de la Salud en el país centroafricano en su cuenta de Twitter.

🎉 GOOD NEWS 🎉



The 10th #Ebola outbreak in #DRC 🇨🇩 is OVER!



WHO congratulates all those involved in this tough and often dangerous work to end the almost 2-year long outbreak.https://t.co/sBP2MHh77Vpic.twitter.com/3beHtHqGy4