Guaidó denuncia la presencia de las fuerzas armadas en su casa: "La familia es un código sagrado"

El presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, ha denunciado que las fuerzas especiales de la Policía (FAES) se han presentado en su casa. "Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro por la integridad de mi hija", ha asegurado en un tuit.

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de enero de 2019

"En este momento está el FAES en mi casa preguntando por Fabiana [su esposa]", ha informado este jueves Guaidó en un discurso en el que ha presentado el llamado Plan País. Guaidó ha subido al escenario junto a su esposa. "Esta información me la dieron antes de yo subirme aquí a hablar y no empecé por ahí, empecé por un plan para todos los venezolanos. La dictadura cree que me va a amedrentar", ha añadido.

"Señores del FAES, aquí estoy con mi esposa. Mi hija está en mi casa y les hago responsables de cualquier cosa e intimidación que puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses. Les digo, de aquí salgo a mi casa a proteger no solo a mi familia, sino a lo que representan esos niños secuestrados, maltratados, asesinados en Venezuela", ha concluido su discurso.

Minutos después, Guaidó ha aparecido de nuevo ante los medios junto a su bebé y su mujer. Desde allí ha denunciado que cuatro funcionarios llegaron en una camioneta y una moto preguntando por su esposa. "Llegaron intimidando, preguntando. Ellos son los que quieren pasar la línea roja", ha señalado. "Ellos son los que quieren pasar la línea roja. Hay un código sagrado que es la familia. Todos tienen códigos, hasta la mafia. Así que a los funcionarios les digo que no pasen la línea roja", ha añadido.

Una vez más, Guaidó ha solicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se pongan de su parte: "Tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia, tienen tiempo de ponerse del lado de la Constitución".