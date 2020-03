Inspeccionarán archivos de Ejército salvadoreño por ocupaciones a universidad

El archivo de la Fuerza Armada será inspeccionado por un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ante la falta de entrega de documentos por parte del Ministerio de Defensa con información de operativos militares realizados en la estatal Universidad de El Salvador (UES) antes y durante la guerra civil, según una medida emitida este martes por el IAIP.

La IAIP realizó este día una audiencia oral en la que representantes de la UES solicitaron nuevamente al Ministerio de Defensa archivos militares que contienen información sobre ocupaciones militares en la sede central de la institución superior en los años 1972, 1980 y 1989.

Sin embargo, el representante del Ministerio de la Defensa, Edgardo Salgado, señaló durante la diligencia que los documentos solicitados son "inexistentes" y que, por lo tanto, "no están siendo negados".

"Ya se comprobó que la información es inexistente. No es lo mismo denegar a responder que no existe la información solicitada", señaló Salgado.

Por lo anterior, Cristina Pérez, comisionada presidenta del IAIP, ordenó que un comisionado de dicha entidad realice una inspección el Archivo de Concentración del Estado Mayor de la Fuerza Armada "a efectos de determinar la existencia o no de los documentos y la información que se está solicitando".

La diligencia se llevará a cabo el viernes a las 09.00 hora local (15.00 GMT), según la comisionada presidente, quien agregó que la resolución del caso se dará al completar el procedimiento establecido.

Esta es la tercera ocasión que la autoridades de la Universidad de El Salvador solicitan dicha información. La primera vez lo hizo en el 2016 y luego en el 2018.

La UES también ha solicitado archivos que contienen información referente a una masacre de estudiantes perpetrada el 30 de julio de 1975, la intervención en dos marchas de octubre de 1979 y septiembre de 1988, y la captura en octubre de 1981 de miembros del Consejo Superior Universitario de ese momento.

El rector de dicho centro superior de estudios, Roger Arias, dijo a Efe que ve una negativa de parte del Ministerio de Defensa para entregar la información solicitada que, a su juicio, sí está en los archivos de la Fuerza Armada.

"No se puede mantener la tesis de que no existen los archivos. Hay una negativa persistente de parte el Ministerio de la Defensa, creo yo que las botas y los uniformes siguen teniendo poder en este país, lamentablemente, y eso se evidencia en que se niegue no solo a la UES, sino a otros instituciones, información relevante y necesaria para encontrar la verdad", agregó.

La UES, fundada en 1841, fue un importante bastión académico e intelectual de los movimientos insurgentes de las décadas de los años 70 y 80 en El Salvador.

Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó en 12 años unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.