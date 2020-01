El Instituto Reina Sofía reconoce a Slim y Carmen Iglesias con el premio Sophia

El presidente de la junta del Instituto Reina Sofía, Carlos Cordón-Cardó, anunció este miércoles en Nueva York que el empresario mexicano Carlos Slim y la historiadora española Carmen Iglesias serán los galardonados del Premio Sophia 2020, que reconocerá la contribución de ambos al enriquecimiento del mundo hispano.

En un acto en el que también se presentó la nueva estrategia e identidad corporativa del Queen Sofía Spanish Institute, Cordón señaló que el reconocimiento a Iglesias y a Slim "coincide con el enfoque multicultural y el propósito del Instituto de construir enlaces culturales más estrechos entre el mundo de habla hispana y Estados Unidos".

En declaraciones a Efe, Cordón destacó que los premiados representan el arte y la historia por un lado y la ciencia y la filantropía en el otro, además de los valores del Instituto.

De Iglesias subrayó su papel como historiadora y educadora, mientras que de Slim destacó su contribución a la sociedad "desde un punto de vista económico y filantrópico".

El premio Sophia 2020 se entregará el próximo 19 de marzo en un evento en Nueva York.

Asimismo, Cordón manifestó que es importante llevar a cabo estas nuevas líneas estratégicas con la presencia de profesores, acompañados de ideas nacientes, gente joven, nuevas perspectivas y un diálogo fluido con la sociedad.

Por su parte, la directora ejecutiva del Queen Sofía Spanish Institute, Patrice Degnan, manifestó que los homenajeados han fomentado la apreciación de las culturas de habla hispana a través de sus contribuciones en el arte, la educación y la historia.

Tanto Cordón como Degnan coincidieron en que hoy comienza una "nueva era" para el Instituto, con la inclusión de nuevos puntos de vista para continuar con el trabajo de los últimos 60 años y reforzarlo con conceptos modernos.

Cordón subrayó la importancia de atraer a gente joven e influyente para poder expandir la educación en áreas como la historia, el arte y las ciencias y acercarlas a la ciudadanía.

Degnan por su parte expresó que a partir de ahora comienza un "nuevo capítulo", con un nuevo logotipo y una nueva web que contribuirá a expandir una visión moderna del Instituto.

La directora ejecutiva del Queen Sofía Spanish Institute indicó además que han podido palpar que el nivel de conocimiento sobre la historia española en Estados Unidos es algo limitado y que el legado e influencia española no es conocido, a pesar de que cada vez el nivel educativo de los ciudadanos es más alto.

En este sentido, Degnan también destacó la importancia de tener programas educativos sobre la cultura hispanohablante en las escuelas neoyorquinas.

Por ello, el Instituto ha diseñado un programa de eventos y proyectos culturales para abrir nuevas oportunidades y poner en valor las raíces y la historia hispanas en Estados Unidos para que pueda haber un mejor entendimiento de hacia dónde deben ir los hispanos.

Durante el calendario de actividades, que tendrán lugar en Nueva York, se producirá la presentación de varios libros de autores como Fernando Aleu, Inés Ortega o María Elvira Roca, así como un acto con actuaciones musicales y ponencias sobre iconos musicales ligados a la cultura hispana en el siglo XX.

Durante el acto también ha participado el periodista y escritor español Guillermo Fesser, quien ha colaborado con el Instituto a través de la publicación del libro "Get To Know Bernardo Gálvez" o "Conoce a Bernardo Gálvez", figura clave en la guerra de Independencia de Estados Unidos.

Según Fesser, el objetivo es que llegue al mayor número posible de colegios en Estados Unidos para hacer llegar el mensaje de que los ancestros españoles ya estaban en Estados Unidos desde el principio "trabajando duro para construir esta nación".

"El libro fomenta el respeto por las raíces hispanas y el lenguaje", resumió Fesser, que agregó que es muy necesario hacer entender que el legado y la cultura español forman parte de la historia de Estados Unidos.