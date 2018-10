Investigan un paquete sospechoso en un restaurante de Robert de Niro

La Policía de Nueva York está investigando un paquete sospechoso en un restaurante propiedad del actor estadounidense Robert de Niro, según fuentes policiales citadas por medios locales. Por el momento, los agentes no han dado más datos acerca del contenido de este envío en el local del famoso intérprete estadounidense, un crítico frontal del presidente de EEUU, Donald Trump.

Este suceso tiene lugar después de que en los últimos días las autoridades hayan detectado otros paquetes con explosivos dirigidos al expresidente de EEUU Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque sin riesgo de que llegaran directamente a ser abiertos por ellos. También se hallaron envíos a las oficinas del exfiscal general bajo el mandato de Obama, Eric Holder, y de la congresista demócrata Maxine Waters.

Un quinto paquete iba dirigido a las oficinas de la CNN en Nueva York y tenía como destinatario el exdirector de la CIA John Brenan, también en el cargo durante el Gobierno de Obama.

El magnate Georges Soros ha sido otro de los primeros afectados. La Policía encontró este lunes un dispositivo explosivo en el buzón de la vivienda del multimillonario financiero, objetivo habitual de la ultraderecha en Estados Unidos.

Aunque se desconocen las causas, el hecho de que los destinatarios de los paquetes fueran conocidos antagonistas de Trump ha llevado al mandatario a pedir unidad a dos semanas para las elecciones legislativas. Así, el presidente manifestó su repulsa por lo que consideró "atroces" intentos de ataque e instó al país a "unirse" para rechazar los "actos o amenazas de violencia política".

No obstante, Trump ha culpado a los medios de comunicación de fomentar la "ira" en la sociedad. Por ello, ha instado a la prensa a que cambie su "odioso" comportamiento después de estos acontecimientos.

"Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por las informaciones deliberadamente falsas e inexactas de los medios de comunicación masivos, a las que me refiero como noticias falsas", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!