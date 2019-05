López Gil acusa a Rusia, China y Cuba de sustentar al régimen de Nicolás Maduro

El candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular Leopoldo López Gil, padre del disidente venezolano que se encuentra refugiado en la embajada de España en Caracas, ha atribuido este jueves a Rusia, China y Cuba la responsabilidad de mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Si el régimen venezolano no tuviese algunos pilares, aunque débiles, pero pilares internacionales que le apoyan no estaría todavía en el poder, y me refiero al poder del apoyo de los rusos, de los chinos y de los cubanos; estos son los pilares que mantienen al régimen de Maduro", dijo en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela.

López Gil reconoció que estos tres países representan "apoyos fuertes" para el régimen venezolano, "pero nunca tan potentes -dijo- como los que representa el Parlamento Europeo en su conjunto; casi 60 países reconocieron al gobierno de Guaidó y desconocen el régimen de Maduro", y añadió que a ese apoyo se une el de "las economías más fuertes del mundo como Estados Unidos y Canadá, que respaldan al gobierno legítimo".

El candidato 'popular' al Parlamento Europeo indicó que "el único poder legítimo que existe en Venezuela es la Asamblea Nacional, elegida por el soberano popular en 2015. Es el único poder legítimo", apostilló.

Consideró que las negociaciones internacionales son "una trinchera" desde la que avanzar "para volver otra vez al régimen democrático en Venezuela".

Leopoldo López Gil se refirió también a la suspensión por parte de Estados Unidos de todos los vuelos entre este país y Venezuela por "amenazas de seguridad", y consideró como "una desgracia" esta medida porque a su entender "van a pagar justos por pecadores".

"Es lógico que esta resolución haya sucedido porque hay una falta de compromiso por parte del lado venezolano que impide que se hagan los pagos correspondientes, que se le dé la seguridad a los vuelos y que estos no se conviertan en un tráfico de drogas", afirmó.

Acusó al régimen político venezolano como "un gobierno de narcotraficantes, de sátrapas que se ocupan más de lavar su propio dinero que del bienestar del país". "Es una sanción que lamentablemente va a sufrir mucho la población en general, pero la justificación hay que reconocerla, estaba allí", precisó.

Sobre la situación de su hijo Leopoldo López Mendoza, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y refugiado en la delegación diplomática de España, dijo que en ese lugar "tiene el privilegio de gozar de la libertad dentro de ese pequeño terruño".

"Se siente más libre, se siente despojado de los grilletes electrónicos que tenía en sus piernas y se siente con la posibilidad de respirar y la tranquilidad de que no lo van a venir a buscar a cualquier hora del día o de la noche para volver a llevarlo a una prisión injusta, a una prisión militar como la que tenía desde hace cinco años", declaró.

Junto al secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, y el también candidato al Parlamento Europeo Francisco Millán Mon, Leopoldo López Gil ha mantenido este jueves un encuentro con integrantes de la comunidad venezolana en Galicia.

Admitió que ir en la lista de los 'populares' al Parlamento Europeo es un honor por la posibilidad que le otorga de poder convertirse en portavoz "de ese grito que hoy da Venezuela pidiendo ayuda internacional para recuperar nuestro rumbo democrático".

Del Partido Popular comentó que es la única formación política española "que realmente ha sido muy activa buscando no solo los enunciados verbales sino también la acción desde el Gobierno del presidente Rajoy" y de sus representantes en el Parlamento Europeo.

"Acepto este reto con conocimiento, responsabilidad y humildad", manifestó López Gil.