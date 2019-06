Macedonia del Norte celebra su primera marcha del Orgullo LGTB

La primera manifestación jamás realizada por el Día Internacional del Orgullo LGTB en la exyugoslava Macedonia del Norte ha llevado a unas mil personas a desfilar en este caluroso sábado por las calles de Skopje.

En este país balcánico especialmente tradicional, de tan solo dos millones de habitantes, la diversidad sexual y de género es un tema relativamente tabú, por lo que la curiosidad alrededor de la marcha del Orgullo se palpaba en el ambiente, tanto por parte de los medios como de la ciudadanía.

Tras un pequeño camión con el logo del Orgullo Skopje 2019, docenas de participantes enarbolaron una gran bandera arcoíris seguida por cientos de pequeñas replicas.

Las principales calles del centro de la ciudad permanecieron cerradas al tráfico para permitir que los manifestantes -en su mayoría de entre 20 y 40 años- avanzaran en un ambiente festivo amenizado con música disco.

"Es solo un acto simbólico para ver si nuestra sociedad nos tolera. Estoy feliz de que vaya tan bien, sé que las cosas no pueden cambiar en un día, pero hace 15 años esto hubiera sido inimaginable", dijo a Efe Ángela, de 30 años, que acudió con su novia y amigos.

Para su pareja, Emilia, esta visibilidad no se tiene que dar por hecho porque no confía en qué fuera posible con otro Ejecutivo. "Son derechos humanos que no pueden depender de quién está en el Gobierno", señala.

Apenas unos pocos personajes públicos han hablado abiertamente sobre su sexualidad, uno de ellos es el exsecretario general del ministerio de Asuntos Exteriores, Emil Kirijas.

"Ser diferente en Macedonia del Norte es una desventaja. En toda sociedad exitosa, en las grandes ciudades y metrópolis la diversidad es una ventaja. Pero aquí no hay educación sobre sexualidad. Es territorio desconocido para el público general. Y es muy común que cuando no se entiende algo, no se acepte", dijo Kirijas a los medios antes del desfile.

Muchos activistas LGTB de las vecinas Grecia, Serbia, Bulgaria, Albania y otros países se han unido a la manifestación en el centro de Skopje, que duró una hora y concluyó en el parque principal de la capital, donde comenzaron diversos conciertos.

Algunos vecinos mostraron su desacuerdo con el cierre de calles para la celebración de esta protesta.

"¿Y si cerrásemos la ciudad para enseñaros que no somos gais? ¡No me gusta esto, es algo privado!", gritó un taxista por la ventanilla mientras esperaba que se reabriese un cruce.

"Desde que se anunció que Skopje acogería su primer Orgullo, las amenazas y la hostilidad se hicieron evidentes. Pero también hemos recibido el amplio apoyo de muchas otras personas, tanto aquí como en el extranjero, que se han unido a la marcha en nombre de todos los defensores de los derechos humanos de la comunidad LGTB", dijo a Efe Kocho Andonovski, presidente de este colectivo en la República de Macedonia del Norte.

Miembros del gubernamental partido socialdemócrata también estuvieron presentes. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mila Carovska, señaló que aún hay mucho camino y esfuerzo por delante para frenar la intolerancia hacia la comunidad LGTB.

"Solo podemos impulsar cambios positivos si lo hacemos juntos, porque todos nosotros tenemos una responsabilidad social. Nosotros preparamos una Estrategia Nacional para luchar contra la homofobia y la transfobia", afirmó Carovska.

En la más de una década en la que gobernaron los conservadores (2006-2016) se dieron varios ataques demoledores contra la oficina de la comunidad LGTB en el centro de Skopje. No hubo detenidos. Algunos personajes públicos culparon al antiguo Gobierno conservador de VMRO de poner el caso en un cajón de forma intencionada.

Otros nunca descartaron la posibilidad de que los ataques tuvieran origen religioso, ya que la oficina se encontraba cerca de unas mezquitas del siglo XV y XVI y una iglesia ortodoxa medieval.

La Iglesia ortodoxa macedonia representa al 65 % de la población y la comunidad musulmana suní al 30 %, y ambas hacen del concepto de familia entendida como la unión de un hombre y una mujer uno de sus pilares. Aún así, han respetado el primer Orgullo del país y no han emitido ningún comentario explícito en su contra además de los sermones usuales sobre la importancia de la tradición.

La Ley sobre la Familia actual en Macedonia del Norte define el matrimonio como una comunidad entre un hombre y una mujer y el Gobierno ha dicho que no tiene intención de cambiarla. Sin embargo, la reforma de la Ley contra la Discriminación sí está en marcha para añadir un apartado que mencione la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Estos cambios están pendientes de ser votados en el Parlamento.

Medio siglo después de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, el Orgullo ha llegado a Macedonia del Norte. Ahora, el único país balcánico que queda por organizar una manifestación por el Día Internacional del Orgullo LGTB es Bosnia-Herzegovina, donde está prevista para el próximo 8 de septiembre.

Ivan Blazhevski