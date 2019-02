Maduro no responde al ultimátum de la UE, que lanza un nuevo plazo para conseguir elecciones

El tiempo del ultimátum europeo se ha acabado y Maduro no ha cedido a las exigencias. Tres días antes de que se cumpliese el plazo, la UE anunció una nueva estrategia. Aunque ahora le toca a los Estados miembros reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela a modo de presión sobre Maduro, el objetivo de la UE sigue siendo conseguir unas elecciones presidenciales.

Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció el jueves la creación de un "grupo internacional de contacto" que tiene por objetivo lograr la convocatoria de elecciones.

"El objetivo de este grupo internacional de contacto, que será coordinado por la UE, es tener un marco temporal limitado de 90 días para promover el entendimiento común y una estrategia conjunta entre los actores internacionales clave en la situación en Venezuela", señaló Mogherini desde Rumanía, donde se celebró una reunión informal de los ministros de Exteriores de la Únión. "El grupo ayudará a crear la confianza y las condiciones necesarias para que emerja un proceso creíble que permita a los venezolanos determinar su propio futuro a través de unas nuevas elecciones con todas las garantías", añadió.

