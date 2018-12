May asume que no conseguirá "avances inmediatos" sobre el Brexit en la cumbre de líderes de la UE

Las reuniones de líderes no suelen ser para negociar; suelen ser para santificar. El 25 de noviembre se dio el visto bueno a un acuerdo de retirada del Brexit que se llevaba negociando año y medio, y a una declaración política, además de las declaraciones anejas a las notas del Consejo que tranquilizaron a España por el asunto de Gibraltar.

Pero todo venía mascado. Como siempre.

Ahora, esta cumbre se celebra con todo reabierto, y los líderes no se van a dedicar a cerrarlo en tiempo récord. Entre otras cosas, porque no quieren tocar el acuerdo de retirada, que tanto costó finiquitar. Y, si se tienen que buscar fórmulas imaginativas, se necesitan expertos, abogados, negociadores y horas. Y todo eso falta ahora mismo en esta cumbre de Bruselas.

Los 27 lo saben. Y May lo sabe. Sabe que el resto de Europa está cansada del Brexit, que fue un asunto que metió Londres en la agenda europea, que ha firmado el acuerdo y que ahora, porque no lo puede aprobar en el Parlamento, lo vuelve a traer sobre la mesa. Con gira por capitales europeas incluidas.

"Ayer fue un día difícil", ha reconocido May a su llegada a Bruselas, "agradezco el apoyo, pero también he oído alto y claro las preocupaciones acerca del backstop, sobre que no sea permanente. Mi objetivo ahora es asegurarme de que puedo obtener las garantías que necesitamos para aplicar este acuerdo, porque realmente creo que es lo mejor para el Reino Unido y la UE".

"Reconozco la gran preocupación en la Cámara de los Comunes y eso es lo que expondré a mis colegas. No espero un avance inmediato, pero sí que podamos comenzar a trabajar lo más rápido posible con las garantías que sean necesarias", ha afirmado la primera ministra británica.

En Bruselas también había cierta desorientación en las últimas horas porque nadie sabía bien qué dar a May porque May tampoco había explicado qué necesita concretamente: "De lo que hablaré hoy aquí con los líderes europeos es sobre lo que creo que necesitamos para lograr poner en marcha este acuerdo. Les mostraré las garantías jurídicas y políticas con las que creo que debemos resolver las preocupaciones que los miembros del Parlamento tienen sobre este tema"

"Sé que la UE a 27 está discutiendo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, y, de hecho, el gobierno en el Reino Unido está discutiéndolo también. Pero creo que, como siempre he dicho, lo mejor es un acuerdo, tanto para el Reino Unido como para la UE".

Ha habido un cambio en el plan inicialmente previsto. La primera ministra británica hablará sobre el Brexit al final de la sesión de la tarde, y tendrá la oportunidad de responder a las preguntas de los otros líderes. Inmediatamente después, los 27 celebrarán una reunión sin May durante la cena.