Los suegros de Trump, el presidente que está en contra de los visados familiares, obtienen la ciudadanía estadounidense

Los padres de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se convirtieron hoy en ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia privada celebrada en Nueva York en la que juraron sobre la constitución del país, informaron medios locales.

Según CNBC, Viktor y Amalija Knavs, originarios de Eslovenia, han adoptado la nacionalidad estadounidense después de más de 10 años de residencia en EEUU, tiempo en el que obtuvieron el permiso de residencia permanente, explicó Michael Wildes, el abogado especializado en inmigración de la pareja.

Wildes concretó que, pese a ser los suegros del presidente de EEUU, Donald Trump, los padres de Melania han cumplido con el proceso regular para hacerse con la ciudadanía estadounidense que "no fue distinto del de todos los demás".

"Se han esforzado en este magnífico viaje como lo han hecho millones más para conseguir la ciudadanía, esperando el periodo de tiempo requerido", agregó.

La ceremonia tiene lugar en un momento en el que Trump está siendo especialmente criticado por sus duras políticas de inmigración tras darse a conocer la separación masiva de familias de inmigrantes ilegales cuando trataban de entrar en territorio de EE.UU. o al presentarse voluntariamente al proceso de petición de asilo.

Además, Trump ha expresado en repetidas ocasiones estar en contra del sistema de visados familiares, que permite a ciudadanos estadounidenses patrocinar a miembros de sus familias para que les concedan visados. Incluso ha llegado a llamar "animales" a muchos de los inmigrantes indocumentados.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX