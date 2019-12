Morales condena "enérgicamente" sanción a diplomáticos españoles en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales condenó "enérgicamente" este martes en Buenos Aires la decisión del Gobierno interino boliviano de expulsar a dos diplomáticos españoles y advirtió que "no se han respetado los derechos internacionales".

"No comparto. Condeno enérgicamente este tipo de sanciones, de retiros. No sé si está orientado solamente a dar una mala imagen de Bolivia o si está orientado a romper las relaciones diplomáticas con Gobiernos progresistas o izquierdistas del mundo", expresó Morales en declaraciones a Efe en Buenos Aires.

El Gobierno interino de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios y les dio 72 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo de Jeanine Áñez los acusó de haber dañado la soberanía boliviana por la visita de los diplomáticos españoles acompañados de individuos "encapuchados" y "presumiblemente armados" a Mercado en su residencia en La Paz el pasado viernes.

En la residencia mexicana se encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de exfuncionarios de la Administración de Evo Morales, varios de ellos acusados por el Gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.

PARA MORALES, ÁÑEZ NO RESPETA EL DERECHO INTERNACIONAL

"No es posible que el Gobierno de facto, la dictadura de Áñez, haga una mala imagen de Bolivia ante la comunidad internacional", cuestionó Morales tras un brindis de fin de año con referentes de la comunidad boliviana en Argentina.

El expresidente boliviano señaló que le "sorprende esta clase de actitudes en la diplomacia internacional, porque no se han respetado los derechos internacionales".

"Repudiamos, rechazamos, no compartimos. Una cosa es tener diferencias de tipo ideológico y otra cosa es que alguien venga a conspirar, como pasó conmigo con un embajador de Estados Unidos", expresó Morales al recordar los entredichos diplomáticos que tuvo con Washington durante su gestión.

El expresidente aseguró que "el pueblo juzgará" la medida que adoptó el Gobierno interino de Áñez.

EL MAS PODRÁ PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Por otra parte, Morales celebró la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de desestimar los pedidos de cancelación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

"El MAS siempre va a estar presente. Decir que el MAS no participa es decir que la mitad de Bolivia no participa, que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero cómo intentan perjudicarnos", expresó el expresidente al conocer la medida.

Más tarde, Morales escribió en su cuenta en Twitter que "los que pidieron la proscripción del MAS son los golpistas, los antidemocráticos, los herederos de Banzer".

"Lo único que pedimos a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral es aplicar la ley sin parcializarse con ningún partido o agrupación ciudadana", sostuvo.

BRINDIS CON LA COMUNIDAD BOLIVIANA POR EL NUEVO AÑO

Morales encabezó este martes un brindis con referentes de agrupaciones bolivianas en Argentina en la vivienda de un compatriota suyo en el barrio porteño de Liniers.

Antes de compartir comidas típicas bolivianas, el exmandatario salió al balcón a saludar a las decenas de personas que se habían congregado en el lugar.

En su discurso ante los referentes de la comunidad boliviana, Morales volvió a criticar el "golpe de Estado" que asegura sufrió en noviembre y consideró que 2020 constituirá un "gran desafío" para recuperar la democracia en su país.

"El próximo año será un gran desafío para recuperar la democracia, con la conciencia y el voto del pueblo boliviano. Para recuperar el proceso de cambio, no con violencia, no con racismo, no con fascismo, no con golpismo", sentenció el político.

Presionado por las Fuerzas Armadas, entre disturbios en las calles y acusaciones de fraude por parte de la oposición, Morales dimitió el 10 de noviembre tras publicarse un informe de la Organización de Estados Americanos que advertía de "graves irregularidades" en los comicios del 20 de octubre en los que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Para el exmandatario, el proceso de su salida se debió a un "golpe de Estado" que contó con la influencia de Estados Unidos.

Morales estuvo un mes asilado en México antes de viajar a la Argentina, donde solicitó ser refugiado.

MORALES ANUNCIARÁ LOS CANDIDATOS DEL MAS EN BUENOS AIRES

Una vez que el tribunal electoral boliviano anuncie la convocatoria a las urnas en las próximas fechas, las nuevas elecciones presidenciales pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

En su discurso de fin de año, Morales también aprovechó para anticipar que el próximo 19 de enero anunciará en Buenos Aires a los candidatos a presidente y vicepresidente del MAS, ya que él no podrá presentarse a un nuevo periodo.

El 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, Morales celebrará además una gran concentración en Argentina "con permiso del Gobierno" de Alberto Fernández.