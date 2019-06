Muere el árbol plantado como símbolo de la amistad entre Trump y Macron

El árbol que plantaron Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca como símbolo de los lazos entre ambos países ha muerto, según han informado varios medios franceses.

El roble fue un regalo de Macron al presidente de EEUU durante una visita a Washington en abril de 2018. "Hace 100 años, soldados estadounidenses lucharon en Francia para defender nuestra libertad. Este roble (mi regalo a Donald Trump) será un recordatorio en la Casa Blanca de estos lazos que nos unen", señaló el presidente francés.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de abril de 2018

Desde entonces, la relación entre los dos líderes se ha desgastado (y parece que el árbol también). En noviembre de 2018, Trump visitó París para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y a su regreso tuiteó: "Francia estaba empezando a aprender alemán antes de que llegase EEUU ¡Paguen por la OTAN!".

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

Tras criticar el nacionalismo del presidente estadounidense, Trump le dedicó otro tuit al líder francés: "El problema es que Emmanuel tiene unos índices de aprobación muy bajos, 26%, y una tasa de paro de casi el 10%. Por cierto, no hay un país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa ¡Y hacen bien!".

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

Unos días después de ser plantado, el árbol desapareció del jardín de la Casa Blanca. "Es una cuarentena obligatoria para cualquier organismo vivo importado a EEUU", explicó Gerard Araud, entonces embajador de Francia en Estados Unidos. Araud aclaró que el árbol sería plantado de nuevo. Sin embargo, esto nunca ocurrió y el árbol murió durante la cuarentena, según ha informado a AFP una fuente diplomática.