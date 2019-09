El New York Times cierra su edición en español

Según consta en una nota del periódico, la edición no ha resultado rentable, por lo que limitará sus noticias en este idioma a un servicio de suscripción El medio subraya que el cambio no afectará a la "cobertura de América Latina, que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales" NYT en Español hasta ahora publicaba alrededor de 10 artículos al día, tanto originales como traducidos de la versión del New York Times en inglés