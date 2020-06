Más de 700 arrestos en Nueva York, policías detenidos e imágenes en negro en una nueva jornada de disturbios en EEUU

Ya se cumple más de una semana desde que el "no puedo respirar" de George Floyd, asesinado por un policía en Minneapolis el 25 de mayo, lleva inundando las calles de EEUU con gritos de rabia y frustración. La ola de protestas contra el racismo sigue presente este martes a lo largo de gran parte del país, pero solo en Nueva York, uno de los principales focos de las manifestaciones, se han producido más de 700 arrestos durante el primer toque de queda decretado en la ciudad en casi 80 años.

Tras una larga jornada de protestas pacíficas este lunes, la situación cambió al caer la noche, con incendios por las calles, destrozos y robos en tiendas y choques entre los agentes y grupos de jóvenes. Según las autoridades neoyorquinas, durante la noche se efectuaron más de 700 arrestos, con diferencia el mayor número desde el inicio de las protestas.

De hecho, durante la mañana, y nada más declararse el fin de toque de queda, las sirenas de algunas tiendas aún sonaban medio apagadas en Fordham Road, en El Bronx. Los que iban a trabajar se cruzaban con furgones policiales de transporte de detenidos, vehículos patrulla y policías a pie, algunos todavía con el uniforme antidisturbios. Zapatos, cajas y cristales rotos se desperdigaban por esta calle comercial en El Bronx sin que nadie se encargara de recogerlos y mientras algún vecino madrugador hacía fotos para luego espetar: "¡Qué locura!".

Horas antes se habían registrado escenas de saqueos, fogatas en medio de la calle y policías que a golpes acabaron abandonando momentáneamente el territorio a los vándalos, que no atacaron las tiendas pequeñas del barrio, sino las de las grandes cadenas.

Según informa The New York Times, el fiscal del condado de Fulton (Georgia), Attorney Paul Howard, ha emitido una orden de arresto contra seis policías de Atlanta que fueron grabados deteniendo a dos jóvenes a los que dispararon con Tasers y arrastraron fuera de su coche durante las protestas por la muerte de Floyd.

Los seis policías están acusado de delitos entre los que se incluyen agresión con agravantes, apuntar ilegalmente con Tasers y daños criminales a la propiedad, según señalaron los fiscales. "Me siento un poco más seguro ahora que estos monstruos ya no están en la calle y no pueden aterrorizar a nadie más", dijo Messiah Young, quien fue arrastrado del vehículo junto con su novia, Taniyah Pilgrim, en declaraciones que recoge Los Angeles Times.

Video of this incident in Atlanta has gone viral so I'm putting up the full native broadcast footage of police tasing, then pulling two people out of their car after breaking into it pic.twitter.com/wYxC1k2uaf