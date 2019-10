Nueva protesta contra Ortega en Nicaragua, pese a despliegue policial

Diferentes grupos opositores de Nicaragua se reunieron este sábado en las ciudades de Managua y Tipitapa para protestar contra el presidente Daniel Ortega, a pesar del fuerte despliegue ejecutado por la Policía, desde tempranas horas de la mañana.

Decenas de manifestantes autoconvocados se presentaron en la salida sureste de Managua y cerca de la cárcel La Modelo, en la ciudad vecina de Tipitapa, para reclamar a Ortega la liberación de los presos políticos y su renuncia a la Presidencia, un cargo que mantiene desde hace casi 13 años.

Durante las manifestaciones, que se desarrollaron de forma pacífica, los opositores gritaron consignas como "¡No más orteguismo!", "¡viva Nicaragua libre!", "¡Libertad para los presos políticos!", y "¡No más dictadura!".

Cientos de policías antimotines y especialistas en combatir a criminales peligrosos, rodearon las manifestaciones, compuestas en su mayoría por madres, esposa y familiares de las víctimas de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que ha dejado cientos de opositores presos, muertos y desaparecidos.

Un momento de tensión ocurrió en la manifestación de Managua, cuando un hombre agredió y robó el teléfono a un joven que caminaba entre los policías, sin que estos hicieran nada por detener el delito.

El académico Félix Maradiaga, uno de los opositores más prominentes, llamó a los policías a reflexionar sobre por qué respaldar "a una dictadura que ha dividido a sus familias".

"Estamos firmes en nuestra determinación de retomar las calles a pesar del ridículo que ha hecho la dictadura con ese despliegue descomunal de fuerzas represivas, el pueblo de Nicaragua ha demostrado que no va a dar ni un paso atrás", dijo la líder autoconvocada Violeta Granera.

En Tipitapa las madres y esposas de "presos políticos" además exigieron valoraciones médicas para los reos, ya que algunos de ellos tienen enfermedades crónicas no tratadas, o corren riesgo de sufrir leucemia por evacuación constante sangre, según afirmaron.

"Yo no duermo, pensando en que estos pueden matar a mi hijo, como hicieron con Eddy Montes (murió tras recibir el disparo de un custodio), llevo 316 días con esto, desde que me lo agarraron a mi hijo me lo torturaron, me le quitan su comida, sábanas, los mismos presos (comunes) lo han protegido", dijo entre llantos Martha Alvarado, madre de Melquisedec López.

Las mujeres afirmaron temer por las represalias contra "presos políticos" cuyas madres participaron en la protesta.

"Lo que están haciendo es inhumano", afirmó María Elena Hernández, madre de Denis Palacios.

Al menos 139 personas permanecen en prisión por haberse expresado contra Ortega, algo que la Policía local tiene estrictamente prohibido, pese a que la medida contradice la Constitución, de acuerdo con los juristas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por la violencia, al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, que inició con el estallido social de abril de 2018. Organizaciones locales cuentan hasta 651. Ortega, quien se dice víctima de "golpe de Estado", reconoce 200.