La ONU ofrece su asistencia humanitaria al Gobierno de Indonesia tras el tsunami

La ONU ha ofrecido este domingo, por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA), asistencia al Gobierno de Indonesia para responder a las necesidades humanitarias generadas por el tsunami que ha golpeado las costas del Estrecho de Sonda, entre las islas de Sumatra y Java la noche de este sábado.

“Tenemos en el lugar equipos especializados de respuesta a desastres que han estado trabajando por años con Indonesia para que [el país] esté preparado para tales catástrofes”, ha dicho en Ginebra el portavoz el PMA, Herve Verhoosel.

Ha indicado que una de las medidas más urgentes inmediatamente después de un suceso de este tipo es la instalación de cocinas comunitarias para dar de comer a aquellos que han perdido sus hogares.

Verhoosel ha señalado que los expertos en logística del organismo de la ONU pueden ayudar a transportar suministros y personal humanitario a las áreas afectadas.

“Si recibimos un pedido en este sentido, nuestros expertos apoyarán al Gobierno para evaluar los daños en las zonas afectadas y apoyar sus acciones", ha sostenido.

La Unión Europea (UE) ha trasladado este mismo domingo sus condolencias a Indonesia y ha ofrecido apoyo comunitario en las tareas de rescate tras el tsunami.

"Me rompe el corazón saber que la tragedia ha golpeado de nuevo las costas indonesias", ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta dirigida al presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la que ha agregado que el Ejecutivo comunitario está listo "para ayudar en los esfuerzos de rescate".

Juncker ha enviado también un mensaje de apoyo "a las familias de las víctimas y a todos aquellos afectados por el tsunami" y "toda la fuerza y el ánimo" a los servicios de emergencia que actualmente trabajan sobre el lugar afectado, entre las islas indonesias de Sumatra y Java.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha trasladado en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a los ciudadanos y las autoridades de Indonesia en el que subrayó que "la Unión Europea está preparada para ayudar", como también ha manifestado el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides.

